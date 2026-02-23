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Новости по тегу #Виктория Азаренко

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA
23 февраля 2026 13:49

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA

Белорусские теннисистки продолжают успешно выступать в Открытом чемпионате США по теннису
28 августа 2025 08:42

Белорусские теннисистки продолжают успешно выступать в Открытом чемпионате США по теннису

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open
27 августа 2025 18:31

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала US Open

Виктория Азаренко обыграла американскую теннисистку на турнире в Германии
21 июня 2025 19:00

Виктория Азаренко обыграла американскую теннисистку на турнире в Германии

Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг
09 июня 2025 19:07

Арина Соболенко продолжает возглавлять мировой теннисный рейтинг

Виктория Азаренко завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису
30 мая 2025 12:01

Виктория Азаренко завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции
28 мая 2025 20:01

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции

Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц на старте «Ролан Гаррос»
22 мая 2025 19:30

Арина Соболенко и Виктория Азаренко узнали соперниц на старте «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Риме
07 мая 2025 13:51

Виктория Азаренко вышла во второй круг теннисного турнира в Риме

Белорусско-американская пара Азаренко и Крюгер не вышла в финал теннисного турнира в Мадриде
02 мая 2025 19:12

Белорусско-американская пара Азаренко и Крюгер не вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

Пара Азаренко-Крюгер пробилась в полуфинал теннисного турнира в Испании
30 апреля 2025 11:47

Пара Азаренко-Крюгер пробилась в полуфинал теннисного турнира в Испании

Соболенко и Азаренко проведут важные матчи на турнире в Мадриде
29 апреля 2025 11:22

Соболенко и Азаренко проведут важные матчи на турнире в Мадриде