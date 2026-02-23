Новости по тегу #Виктория Азаренко

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ее отрыв от ближайшей преследовательницы Иги Швентек составляет более 3 тысяч пунктов.
Арина Соболенко вышла в третий раунд. Белоруска обыграла россиянку Полину Кудерметову – 7:6, 6:2.
27 августа Виктория Азаренко встретилась с россиянкой Анастасией Павлюченковой и победила в двух партиях.
Тем самым успешно стартовав в квалификации турнира категории 500.
Что касается других наших соотечественниц, то Виктория Азаренко осталась на 75-м месте, Александра Саснович по-прежнему 105-я.
Непреодолимым барьером оказался второй круг.
В поединке второго круга лидер мирового рейтинга встречалась с 97-й в топе Жиль Тайхманн из Швейцарии.
22 мая в Париже состоялась жеребьевка основной сетки второго в сезоне турнира серии «Большого шлема».
В стартовом раунде белоруска встречалась с колумбийкой Камиллой Осорио и не испытала особых проблем.
В полуфинальном поединке девушки потерпели поражение от российско-бельгийского дуэта Вероника Кудерметова – Элизе Мертенс.
Следующие оппонентки – Кудерметова/Мертенс.
Игры должны были пройти 28 апреля, но были перенесены из-за тотального блэкаута в Испании.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00