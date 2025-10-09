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В Червене прошёл областной этап республиканского конкурса SuperПРОФИ-2025

09 октября 2025 15:31
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Лучшие представители сферы здравоохранения, образования и культуры Минской области! В Червене прошел областной этап республиканского конкурса «SuperПРОФИ-2025», рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В Червене прошёл областной этап республиканского конкурса SuperПРОФИ-2025-2

Участие в нем принимали около 60 молодых людей в возрасте до 31 года. Конкурсанты прошли серьезный отбор в учреждениях, после – на районном этапе. В финале они соревновались в номинациях «SuperПРОФИ в сфере здравоохранения», образования и науки. Свои способности продемонстрировали 24 участника. На суд жюри участники представили авторские видеоролики, визитки и творческие номера.

В Червене прошёл областной этап республиканского конкурса SuperПРОФИ-2025-4

Антон Бруев, учитель средней школы № 5 Вилейки:
Это, в первую очередь, отличная возможность заявить о себе, показать свои навыки не только как педагога, но и артиста, получить бесценный опыт, набраться уверенности для дальнейших достижений.

В Червене прошёл областной этап республиканского конкурса SuperПРОФИ-2025-6

Федор Дробеня, ректор Минского областного института развития образования:
Задача, которая стоит перед этим конкурсом, прежде всего, поддержка молодых специалистов. Это возможность району увидеть молодого специалиста, отметить его и поддержать, ну и где-то, наверное, продвинуть молодого специалиста в том числе, поскольку действительно на этой сцене раскрываются таланты, возможности, способности.

Вот уже третий год подряд конкурс «SuperПРОФИ» объединяет работающую молодежь. Его цель – определить лучших работников, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности.

# Конкурс

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