Мировое сообщество призывает Израиль и Палестину соблюдать условия соглашения по Газе

Мировое сообщество приветствует заключение сделки между Израилем и Палестиной и призывает соблюдать условия соглашения в полном объеме для достижения прочного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 9 октября в Египте между Израилем и ХАМАС было подписано соглашение о прекращении огня в Газе. Его заключили по итогам переговоров делегаций, которые длились 4 дня. Встречи прошли при посредничестве США, Египта, Катара и Турции.

«Египетский мир» предусматривает прекращение боевых действий, частичный вывод войск из Газы в течение суток, освобождение заложников с обеих сторон, а также начало ежедневных поставок гуманитарной помощи.

Соглашение вступит в силу после ратификации израильским кабинетом министров. Заседание пройдет сегодня вечером. Следующими шагами, как ожидается, станут передача управления сектором Газа временному переходному правительству и ликвидация всех военных структур в регионе.