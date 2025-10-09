Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров

Почти 600 компаний присоединились к соглашению для роста продаж белорусских товаров. Эту работу координирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

9 октября там собрались представители концернов, производителей и ритейла. Все они заинтересованы, чтобы на полках наших магазинов были качественные и доступные товары, а эффективность продаж товаров отечественного производства только росла и занимала на рынке долю не менее 63 %.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

По итогам данного мероприятия мы выработаем совместно и рекомендации, и новые подходы. Возможно, что-то родится интересное, что будет важно как для производителей, так и для торговых предприятий.

Александр Кижук, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:

Сегодня нельзя сказать, что есть какие-то проблемы глобальные, где мы теряем внутренний рынок, такого нет. Мы сегодня, благодаря тесному взаимодействию с торговыми сетями показываем устойчивый рост во всех категориях продуктов. Практически по всей продукции, особенно штучный, как кондитерские изделия, мы сегодня представлены полностью на всех маркетплейсах.