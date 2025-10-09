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Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров

09 октября 2025 14:04
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Почти 600 компаний присоединились к соглашению для роста продаж белорусских товаров. Эту работу координирует Министерство антимонопольного регулирования и торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров-2

9 октября там собрались представители концернов, производителей и ритейла. Все они заинтересованы, чтобы на полках наших магазинов были качественные и доступные товары, а эффективность продаж товаров отечественного производства только росла и занимала на рынке долю не менее 63 %.

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров-4

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
По итогам данного мероприятия мы выработаем совместно и рекомендации, и новые подходы. Возможно, что-то родится интересное, что будет важно как для производителей, так и для торговых предприятий.

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров-6

Александр Кижук, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Сегодня нельзя сказать, что есть какие-то проблемы глобальные, где мы теряем внутренний рынок, такого нет. Мы сегодня, благодаря тесному взаимодействию с торговыми сетями показываем устойчивый рост во всех категориях продуктов. Практически по всей продукции, особенно штучный, как кондитерские изделия, мы сегодня представлены полностью на всех маркетплейсах.

Почти 600 компаний присоединились к соглашению МАРТ о наращивании продаж отечественных товаров-8

Один из вопросов на повестке – подготовка торговой отрасли к новогодним и рождественским праздникам. Так, кондитерские фабрики страны планируют поставить в продажу более 2,5 миллионов подарочных наборов. Остается их только реализовать.

# Продукты питания # Министерство торговли

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