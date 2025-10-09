Настольная игра с QR-кодами – как школьников обучают налоговой грамотности

Доступный и понятный мир налогового периода. Белорусские школьники знакомятся с новым интерактивом. Настольная игра обучает будущих специалистов разных сфер налоговой грамотности. И возраст здесь не помеха.

Алина Трус, корреспондент:

В свое время я бы просто мечтала узнать немного подробнее о теме налогов. Она актуальна для всех. Присоединюсь тоже к игре.

В самой игре использованы все элементы налогообложения. Это и преференции, и сроки уплаты, и объекты налогообложения.

Ольга Тарасевич, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску:

Сама цель создания игры – это показать взаимосвязь между налогами, для чего они собираются, и качеством жизни. Это такой неосязаемый механизм. А мы, наоборот, хотим, чтобы ребята сами оказались в этой среде, непосредственно прочувствовали и какие-то даже возникали у них соревновательные желания идти непосредственно в понимании, для чего собирается бюджет и куда тратится потом деньги из бюджета.

Играть можно как самостоятельно, так и в группах. Одни узнают много полезной информации, другие, возможно, даже выберут профессию главных героев борд гейма – станут налоговыми инспекторами.

Тамара Свидинская, начальник управления информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по г. Минску:

Она рассчитана на такой возраст, когда дети уже находятся в выборе профессии. Она может даже сориентировать в будущем выбрать какую-то профессию, но даже если они не выберут профессию налогового инспектора, не свяжут свою жизнь с экономикой, они всегда могут получить знания по налогам, которые им будут просто необходимы, так как они все – будущие налогоплательщики.

Красочная настольная игра содержит современные элементы IT-технологий. Так, например, с помощью QR-кодов доступен анимированный персонаж, который удивляет интересными фактами из истории налогообложения.