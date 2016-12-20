Новости Беларуси. Прославленная белорусская теннисистка Виктория Азаренко стала мамой. 27-летняя спортсменка родила сына. Роды прошли в США. Мама и малыш чувствуют себя хорошо.



Радостной новостью со своими поклонниками Виктория поделилась на странице в социальной сети. Рождение сына она назвала самой сложной, но, вместе с тем, самой лучшей победой.







Виктория Азаренко (запись в Instagram):

Сегодня у меня была самая сложная борьба и самая лучшая победа! Наш сын родился здоровым и счастливым! Так благодарна и счастлива! Спасибо тебе.



О том, что Виктория Азаренко ждет ребенка, стало известно 15 июля из письма, опубликованного на странице спортсменки в Facebook.





Источник фото: instagram.com/vichka35/



Виктория неоднократно отмечала, что не собирается уходить из спорта, напротив, вдохновлена историями других женщин-спортсменок, которые после рождения детей достигали еще больших высот в карьере (здесь подробнее).