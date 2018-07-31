Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?

Новости Беларуси. О Минске узнает весь мир. Виртуальную карту города 31 июля презентовали в популярной игре – World of tanks, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно она перенесет десятки миллионов геймеров в белорусскую столицу времен 70-ых. Разворачиваться танковые баталии будут в центре – вокруг монумента Победы.



Теперь реалистичные бои на легендарных танках – и на улицах Минска времен 70-ых. Эпицентр наступательных сражений популярной World of tanks именно здесь – в районе монумента Победы. По легенде виртуальной карты, в городе – учебная эвакуация.

Над созданием карты размером километр на километр трудилась целая команда профессионалов – больше 45 человек. Создавали локацию с исторической точностью. Прорабатывали все моменты: названия – проспект Независимости тогда был проспектом Ленина, высоту – колесо обозрения в Парке Горького – ниже сегодняшнего, и детали – Вечный огонь у монумента как раз появился в 61-ом.

А еще карта станет и своего рода учебным пособием, которое с помощью мелких, но важных деталей сможет погрузить в эпоху.

Виктория Ходосок, СТВ:

Кстати, разрабатывали виртуальную карту Минску более 10 месяцев. В общем-то, показать город в культовой игре было закономерно. Ведь мир танков родом именно отсюда.