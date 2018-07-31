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Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?

31 июля 2018 16:59
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Новости Беларуси. О Минске узнает весь мир. Виртуальную карту города 31 июля презентовали в популярной игре – World of tanks, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-1

Именно она перенесет десятки миллионов геймеров в белорусскую столицу времен 70-ых. Разворачиваться танковые баталии будут в центре – вокруг монумента Победы.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-4


Теперь реалистичные бои на легендарных танках – и на улицах Минска времен 70-ых. Эпицентр наступательных сражений популярной World of tanks именно здесь – в районе монумента Победы. По легенде виртуальной карты, в городе – учебная эвакуация.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-6

Над созданием карты размером километр на километр трудилась целая команда профессионалов – больше 45 человек. Создавали локацию с исторической точностью. Прорабатывали все моменты: названия – проспект Независимости тогда был проспектом Ленина, высоту – колесо обозрения в Парке Горького – ниже сегодняшнего, и детали – Вечный огонь у монумента как раз появился в 61-ом.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-9

А еще карта станет и своего рода учебным пособием, которое с помощью мелких, но важных деталей сможет погрузить в эпоху.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-12

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-14

Виктория Ходосок, СТВ:
Кстати, разрабатывали виртуальную карту Минску более 10 месяцев. В общем-то, показать город в культовой игре было закономерно. Ведь мир танков родом именно отсюда.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-17

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-19

Разворачивать игровые баталии в Минске десятки миллионов геймеров смогут в сентябре. Разработчики виртуальной карты постараются успеть. Она же станет подарком столице ко Дню города и Дню танкиста, где всех гостей ждут множество развлечений, фуд-корты, подарки и красочный салют.

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-22

Реалистичные бои на легендарных танках: как Минск эпохи 70-ых воссоздали в игре World of Tanks?-24

# Компьютерные игры # общество # Фотофакт

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