«Даже предлагали помыть машину»: рассказываем, как столичный автосалон исправляет свои ошибки

Новости Беларуси. Каждый четвертый автомобиль в мире принадлежит женщине. Число счастливых обладательниц новых авто решила пополнить и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» – автомобилистка с 19-летним стажем, Анна Музычина.

За покупкой женщина отправилась в столичный автосалон, вот только радость была совсем недолгой.

Анна Музычина, минчанка:

Мы купили автомобиль Лада в автоцентре на Машиностроителей, 9 за 22 600 р. Выбрали мы этот магазин, потому что он ближе находится к месту нашего жительства. Анна Ивановна была уверена, что в солидном салоне она получит не только качественное авто, но и обслуживание. Увы, хлопоты появились в первый же день покупки.

Анна Музычина:

Когда мы оформляли заказ, оговаривалось, что колеса на летней резине будут стоять с литыми дисками. Еще мы купили зимнюю резину, которая должна была стоять на штамповке на дисках. Когда пришла резина, все оказалось наоборот.

Продавец оснастил диски зимней резиной.

То есть покупатель за свои деньги должен переставить шины. Анна Музычина:

Когда я обратилась с просьбой поменять, мне было отказано, также они сказали, что за шиномонтаж я должна заплатить 60 рублей. Женщина не понимала, почему за халатность работников салона должна платить она. Но, как выяснилось, на этом неприятные сюрпризы только начинались. Анна Музычина:

Колеса оказались «Кама», в заявке у нас указана «Сава».

Для каждого автолюбителя не секрет, что марка шин «Кама» в 1,5-2 раз уступает марке «Сава» не только в цене, но и качестве. Об этом знала и Анна Музычина. Но сотрудники автосалона убеждали: они бы и рады ей предоставить шины, указанные в договоре, но их попросту нет в наличии.

Алексей Колокуцкий, юрист:

В данном случае потребитель вправе требовать доукомплектование товара шинами, обусловленными договором, либо потребовать пропорциональное снижение стоимости товара.

Что и сделала наша героиня, вот только положительного ответа получить ей так и не удалось. Входить в положение компании Анна была не намерена и позвонила на горячую линию СТВ, после чего ее проблема была решена уже на следующий день.



Антон Черныш, начальник отдела продаж автосалона: