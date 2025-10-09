Дональд Трамп ищет обходные пути для расширения своих полномочий. Так, Белый дом рассматривает возможность использовать закон о подавлении восстаний 1807 года. Он позволяет президенту привлекать вооруженные силы для действий внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализация инициативы может стать ответной мерой на решение Верховного суда США запретить Трампу вводить Нацгвардию в штат Орегон. Ранее президент заявил о том, что в Портленде необходимо бороться с внутренним терроризмом и направил туда несколько сотен солдат.

Однако мэр города подал на Трампа в суд и выиграл его. После этого глава США отдал приказ развернуть техасскую Национальную гвардию в штате Иллинойс в рамках мер по снижению преступности. Впрочем и там губернатор также недоволен.

Считается, что распределение нацгвардейцев по стране является целенаправленной борьбой с мигрантами. В результате каждой такой высадки солдат в городах вспыхивают протесты. Под арест попадают десятки человек. Все они, преимущественно, переселенцы.