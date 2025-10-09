В «Великом камне» открыли новый цех по станкостроению

В целом, станкостроительная отрасль – основа любого производства. Поэтому акцент – на внедрение инновационных разработок в отечественный продукт. Производственная площадка начнет работу уже в ноябре. А пока – это место, куда съехались показать свои достижения не только белорусские, но и российские разработчики.

Валерий Щурок, директор компании по разработке и производству высокоточных обрабатывающих центров с системой ЧПУ:

На новой производственной площадке мы будем заниматься тем, чем мы занимаемся уже 8 лет, а именно: дальнейшей локализацией обрабатывающих центров, станков, которые работают по металлу. Сейчас уже с новой площадкой у нас появляется возможность для дальнейших локализаций узлов, а именно станин и несущих конструкций станка в целом. В это входят и станины, и колонны, и другие узлы. Здесь закупается уникальное оборудование для Беларуси для механической обработки, которая включает фрезерование, шлифовку всех несущих конструкций.

Новый цех по станкостроению – это не только перспективное производство в рамках «Великого камня». Это дополнительные рабочие места для жителей Смолевичского района.