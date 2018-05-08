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Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»

08 мая 2018 14:54
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Новости Беларуси. Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет, некоторое смягчение ответственности возможно лишь в отношении потребителей запрещенных веществ и препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало (подробнее здесь).

Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»-1

Согласно действующему законодательству, за потребление запрещенных препаратов возможно наказание в виде лишения свободы, однако на практике лишь 30 % наркоманов получают реальный срок. Остальные приговариваются к менее жестким формам ответственности.

Комментируя голодовку, которую объявили матери осужденных по статье 328, председатель Верховного суда отметил, что все решения суда должны оспариваться исключительно в правовых рамках.

Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»-4

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Что касается той формы, которая избрана сегодня группой матерей, то это является недопустимым, это является давлением, вмешательством в правосудие. Кстати, из 28 матерей, которые сегодня объявили голодовку, – в Верховный суд обращались только шесть из них. Причем двое получили, мне кажется, по жалобам удовлетворение: наказание было снижено. Поэтому есть законный способ – обращение в Верховный суд с надзорными жалобами на снижение по каждому конкретному случаю.

# Наркотики # общество # Валентин Сукало # Фотофакт

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