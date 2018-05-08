Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»

Новости Беларуси. Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет, некоторое смягчение ответственности возможно лишь в отношении потребителей запрещенных веществ и препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало (подробнее здесь).