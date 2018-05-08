Сукало о голодовке матерей осужденных по статье 328: «Это является давлением, вмешательством в правосудие»
Новости Беларуси. Послабления наказания за изготовление и распространение наркотиков в Беларуси не будет, некоторое смягчение ответственности возможно лишь в отношении потребителей запрещенных веществ и препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Верховного суда Валентином Сукало (подробнее здесь).
Согласно действующему законодательству, за потребление запрещенных препаратов возможно наказание в виде лишения свободы, однако на практике лишь 30 % наркоманов получают реальный срок. Остальные приговариваются к менее жестким формам ответственности.
Комментируя голодовку, которую объявили матери осужденных по статье 328, председатель Верховного суда отметил, что все решения суда должны оспариваться исключительно в правовых рамках.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Что касается той формы, которая избрана сегодня группой матерей, то это является недопустимым, это является давлением, вмешательством в правосудие. Кстати, из 28 матерей, которые сегодня объявили голодовку, – в Верховный суд обращались только шесть из них. Причем двое получили, мне кажется, по жалобам удовлетворение: наказание было снижено. Поэтому есть законный способ – обращение в Верховный суд с надзорными жалобами на снижение по каждому конкретному случаю.