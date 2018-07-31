«Мне нечего стыдиться, нечего бояться». Виктория Азаренко празднует 29 день рождения: показываем, как менялась спортсменка

Новости Беларуси. Утром 31 июля Виктория Азаренко (108 WTA) сумела одержать победу в стартовом матче турнира в Сан-Хосе. В свой 29 день рождения теннисистка в трёх сетах одолела представительницу Украины. Матч получился очень напряжённым. Если в первом сете белорусская спортсменка выиграла 6:3, то во втором и третьем сетах борьба шла до последнего. Но в итоге Азаренко за 2 часа 40 минут одолела Катерину Бондаренко (79 WTA) со счётом 6:3, 6:7 (7:9), 7:5.

Фото: instagram.com/vichka35

В Instagram Виктории к поздравлениям с победой в матче добавились наилучшие пожелания в честь дня рождения. «С Днём Рождения! Оставайся такой же позитивной, жизнерадостной, агрессивной (только на корте). Желаю тебе много ярких побед и незабываемых эмоций в семье и в игре», «С Днём рождения, чемпионка! Будь всегда счастлива, улыбайся, светись от любви, завоёвывай трофеи, помни: «Ты – номер один!» Здоровье родным и близким, а главное, чтобы сладопупсик Лео радовал тебя с каждой секундочкой всё больше и больше! С Днём рождения, Вика!».

Фото: instagram.com/vichka35

Также белорусскую спортсменку поздравляют и в фан-сообществах. «Как вы все знаете, сегодня, в последний июльский день, наша ВИКТОРИЯ отмечает свой день рождения! От лица администрации группы желаем здоровья, удачи, упорства в достижении поставленных целей на корте и за его пределами, креативности в реализации творческих проектов. Пусть Лео растёт здоровеньким и радует маму! Пусть все мечты сбываются! Будь счастлива, Вика! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!», «С днём рождения, Вика! От всей души желаем исполнения всех мечт, множество радостных мгновений, ярких событий, любви и гармонии в семье, тепла и уюта в доме, достижения наивысших целей и реализации самых смелых планов! Оставайся такой же душевной, позитивной и искренней, и пусть эти эмоции возвращаются в стократном размере от родных, друзей и болельщиков. Вика, мы тебя любим!».

Фото: instagram.com/vichka35

Мы также решили по-своему поздравить Викторию и собрать в одном материале её цитаты, фотографии и видеозаписи с участием Лео. Фанаты спортсменки легко могли заметить, что теперь Азаренко много времени уделяет сыну и часто публикует видеозаписи с ним. Например, теннисистка загрузила ролик, на котором запечатлён процесс кормления подросшего Лео. Также есть видео, где Виктория и её сын веселятся в образе кошачьих. Мама с ребёнком вместе катаются на горке, а также малыша подбрасывают в воздух. Есть и ролик, где Азаренко предлагает Лео покидать теннисные мячи.

Фото: instagram.com/vichka35