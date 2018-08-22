Что было: В Минске драники искали / КГК отчитался

Где наша кухня?

Мы все любим удивляться. Так жить интереснее, когда что-то встречаешь необычное. И порой не надо далеко ходить, чтобы твои глаза вдруг широко открылись. Центр Минска, площадь Победы. Знаковое для города место, где обязательно гуляют туристы. Недалеко цирк, ближе сквер Купалы и парк Горького, немного выше – площадь Якуба Коласа со скульптурной композицией, наконец, сама площадь с обелиском Победы и уникальной архитектурой – все это вызывает интерес.

А теперь давайте вместе с россиянами, китайцами, поляками, немцами и т.д. удивляться! Прямо на площади недавно появился ресторан национальной кухни. Нет, здесь турист не попробует ни драников, ни мачанки, ни верещаки. В самом центре белорусской столицы человеку, приехавшему открывать для себя страну Беларусь, предлагают хинкали, хачапури, пхали. И вывеска соответствующая. Кто спорит: грузинская кухня – замечательная. Есть в Минске и другие заведения, где ее хорошо готовят. Но здесь, в этом бойком туристическом месте, логичнее подавать на стол белорусские (!) национальные блюда. Тогда и в ресторане не будет вечерами тихо, и туристам не придется искать легендарные драники в стороне от маршрута.

Кстати, обратим внимание на противоположную сторону проспекта. Когда-то давно второй полукруг площади занимал любимый народом гастроном. Сегодня там торгуют не вышиванками или платьями из белорусского льна, что было бы патриотично, а итальянской одеждой. Хотя любой приезжий Адриано предпочел бы привезти из Беларуси в подарок своей Летиции что-то наше.

Вы заметили, что в этом году туристов прибавилось? Это, в том числе, благодаря введению безвизового режима для иностранцев. А будет еще больше. В начале сентября состоится Минский полумарафон. Уже зарегистрировалось более 15 тысяч бегунов, свыше тысячи представителей из 40 стран. Заявки всё поступают. Организаторы обещают более 35 тысяч участников. В следующем году Минск принимает Вторые Европейские игры. Немало в планах и других крупных форумов, и не только спортивных. Так что открываем шире двери и трем картошку! В каких местах города будем угощать драниками многочисленных гостей, решать, конечно же, столичному руководству. Недавно Главное управление потребительского рынка возглавил Андрей Улезло. Ему и карту в руки.

Контролеры подвели итоги

Как сработал Комитет госконтроля в первом полугодии? Можно было бы предположить, что результаты окажутся ниже прошлогодних: проверок-то стало меньше. Еще год назад, принимая с докладом председателя комитета Леонида Анфимова, Президент распорядился не увлекаться необоснованными проверками, а акцент делать на выборочные. Что получилось? Количество походов по предприятиям по сравнению с январем-июнем прошлого года сократилось более чем втрое – с 620 до 230. С другой стороны, КГК активизировал мониторинг и аудит эффективности работы предприятий. Это чтобы «карась не дремал». И, как сообщил председатель, старались это делать так, чтобы не мешать людям работать, не штрафовали, а давали рекомендации по устранению недостатков. По финансам. Усилиями контролеров денег за полугодие возвращено в казну без малого 109 миллионов рублей, предотвращено необоснованных выплат госсредств на 158 миллионов. По словам Анфимова, хорошо работали в отчетном периоде департаменты финансовых расследований и финансового мониторинга. ДФР выявил более 530 экономических преступлений, в том числе более 100 коррупционных. На основании информации ДФМ силовики выявили около 220 преступлений. В отчетном периоде контролеров в своих офисах встречали энергетики, переработчики сельхозпродукции, строители. Проверял КГК общепит в больницах, школах и вузах. Надо думать, там не очень были рады этим встречам. Но когда в бухгалтерии и в других делах все по-честному, нет причин волноваться.

Дополнение для любознательных.

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В.Д.