Вкус Грузии: как приготовить настоящие аджарские хачапури и чурчхеллу?

Новости Беларуси. Зрелища и хлеб, как правило, следуют рядом. Любое массовое мероприятие — это и праздник большой еды. Специалисты в этом деле аджарские повара. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ недавно вернулась из автономии.

Джумер Мджанавадзе, шеф-повар (Грузия):

Здесь точно рай. У нас – солнце, в горах – снег. Бог, когда земли раздавал (у нас так говорят), грузины пришли последними и говорят:

– Бог, ты дал землю всем, а мы без земли остались.

– А вы где были?

– Мы за столом сидели, за ваше здоровье тост поднимали.

Бог смотрит, какие хорошие люди, и говорит:

– Я для себя оставил рай – вам даю, храните его!

Сказано пусть и громко, но тонко. А шеф с почти полувековым кулинарным стажем по-другому уже и не может — изысканная, самобытная, яркая — каждый день он готовит «еду богов». И нас учит!

Солнечные ягоды и виноградный сок. Именно на его основе готовится удивительное грузинское лакомство чурчхела или местный сникерс. Кстати, сладость эта на местном рынке расходится куда быстрее традиционных магнитов с тарелками.

Джумер Мджанавадзе, шеф-повар (Грузия):

2 стакана кукурузной муки, 1 стакан пшеничной и разводим на виноградном соке. Как манная каша без комочковготовится.( А какая консистенция?) Как сметана. (И сколько мешать?) 2 часа.

Сладость колоритная, но зарядка такая при ее приготовлении свое дело делает. Меж тем, шеф-повар просит называть его исключительно наставником и Джонни. Дескать, так грузина смогут узнать белорусские коллеги и сослуживцы.

Джумер Мджанавадзе, шеф-повар (Грузия):

Беларусь ассоциируется с хорошими людьми. Мы служили в Удмуртии. Ребята, если узнаете, всем привет! Я вас много лет ищу!

Что ж, Джонни и чурчхелу оставим на десерт. А пока...

Роман Читадзе, хачапурщик (Грузия):

…будем с вами делать аджарский хачпури.

Наряду с хинкали – это, пожалуй, самое излюбленное блюдо. Причем не только у грузинов, но и белорусов, да собственно во всем мире их едят. Имерули, мегрули, сванури, ачма и наш аджарули — аджарский, самый необычный и по форме и по начинке. Волшебничаем с грузинским хачапурщиком за стеклом – на кухне батумского кафе места мало – только и успевай подавать горячую лодочку – сотни их уходят в большое плавание отсюда на столы горожан и визитеров.

На заметку белорусским хозяюшкам: теплая вода, мука, дрожжи. Полчаса тесто поднимается, делим на равные круглые части. 10 дней практики – и ты ловкий хачапурщик. А у Романа Читадзе через месяц – 5 лет стажа готовки аджарули.

И все можно сделать из белорусских продуктов, разве что сыр поискать с Кавказа придется. Более того, большой популярностью пользуются грузинские рестораны и в самой Беларуси.

Лия Гохария, совладелец кафе:

Грузинская кухня, наверное, такая же, как наш народ – ненормальная, темпераментная, острая, но очень добрая и гостеприимная. Поэтому когда мы кушаем и предлагаем суп, я всегда говорю: «Суп-харчо – остро, но обалденно вкусно, его не надо запивать «Боржоми». И есть спокойные люди, не такие ненормальные, тогда это будет сациви – птица в ореховом соусе. Это будет чихиртма – куриный бульон с добавлением грузинской нотки.

Меж тем, из печи достаем в самом сердце Батуми Аджарский хачапури.

На очереди десерт: орешки в виноградном соке и муке. Вкус, надо сказать, особенный – это и есть вкус страны.