Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020

Новости Беларуси. Стартовал приём заявок на участие в Минском полумарафоне – 2020. Масштабное спортивное мероприятие проводится в столице Беларуси с 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019-м Минский полумарафон собрал рекордные 40 тыс. участников из 68 стран мира. Турнир получил серебряный лейбл, а призовой фонд вырос до 60 тыс. долларов.