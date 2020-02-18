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Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020

18 февраля 2020 08:04
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Новости Беларуси. Стартовал приём заявок на участие в Минском полумарафоне – 2020. Масштабное спортивное мероприятие проводится в столице Беларуси с 2013 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020-1

В 2019-м Минский полумарафон собрал рекордные 40 тыс. участников из 68 стран мира. Турнир получил серебряный лейбл, а призовой фонд вырос до 60 тыс. долларов.

Стартовала регистрация на Минский полумарафон–2020-4

Уже представлен и новый логотип самого массового забега страны. Так что приверженцам здорового образа жизни пора начинать активную подготовку к полумарафону. 

# Минский полумарафон # Фотофакт

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