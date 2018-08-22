КГК втрое снизил количество проверок, но при этом пополнил бюджет за счет штрафов почти на 109 миллионов рублей

Новости Беларуси. Комитет государственного контроля снизил количество проверок по стране втрое. И при этом пополнил бюджет государства за счет нарушителей законов почти на 109 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги работы ведомства за первое полугодие 22 августа подвели на заседании коллегии. В поле зрения Госконтроля постоянный мониторинг за соблюдением требований законодательства в сфере госзакупок, обоснованных трат электроэнергии, анализ работы банковской сферы, эффективность использования земель. В том числе ведомством проведена резонансная проверка и выявлены недостатки в работе школьного, вузовского и больничного общепитов.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Один из недостатков в работе комитета, то, что мы мне выполнили, то, что предполагалось выполнить – это детальный контроль и анализ расходования бюджетных средств, которые выделяются сегодня в очень больших размерах на капитальные ремонты, приобретение материальных ресурсов, оборудование. Конечно, будем смотреть, куда и как направляются эти средства, и посредством аудитов эффективности – мне это очень важно на сегодняшний момент – (выяснить – прим. ред.) достигнута ли цель, на которую выделялись эти бюджетные средства.