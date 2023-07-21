ММЗ развивает производство малолитражных дизельных двигателей, аналогов которым в России нет

Новости Беларуси. 60 лет на мировом рынке. Минский моторный завод готовится отметить юбилей. Сегодня это флагман машиностроительной отрасли страны. Предприятие с гордостью носит звание лучшего в СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на санкции, оно адаптировалось к непростым экономическим условиям и продолжает развиваться.

Здесь применяют технологии, аналогов которым нет на всем постсоветском пространстве. Из года в год объемы производства растут. Только за 2023-й со станков сошло более 50 тысяч высокотехнологичных двигателей, которые ценятся на международном рынке. Свою продукцию Минский моторный завод отгружает более чем в 40 стран. И география поставок постоянно расширяется.

Анна Кодымова, начальник управления УМИиПП Минского моторного завода:

Качество, сервис, доступность в любой точке мира – это наш слоган. И по этому пути мы идем. На сегодня в этом году мы уже открыли для себя очень много новых рынков сбыта. Это и страны Африки, и страны Азии, и даже поставки в Европу на сегодня у нас не остановились. Если говорить о рынке Российской Федерации, то сегодня для нас там тоже есть определенные точки развития. Достаточно активно мы развиваем направление производства и реализации малолитражных дизельных двигателей. Тех двигателей, аналогов которым в России просто нет.

С нашим главным торговым партнером, Россией, за последние полгода экспорт увеличили на треть. Пакет контрактов с новыми потребителями из разных регионов заключен на поставку сотен двигателей. И это далеко не предел. Останавливаться на достигнутом не собираются. В планах – модернизация действующего производства, совершенствование линейки двигателей и ее расширение. В ближайшее время завод удивит потребителей новыми техническими решениями, пообещали в руководстве.