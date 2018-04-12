«Космос родной земли». Специальный репортаж

Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты з сабою мяне! Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык. І ўмею ўжо лётаць у сне. (Янка Купала)
Мало кто знает, но когда-то именно эти строки нашего Янки Купалы вдохновили на полеты маленького Юру Гагарина.
Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты з сабою мяне! Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык. І ўмею ўжо лётаць у сне. (Янка Купала)
Мало кто знает, но когда-то именно эти строки нашего Янки Купалы вдохновили на полеты маленького Юру Гагарина.
Мама космонавта №1 признавалась: «Хлопчык и лётчык» было его любимым стихотворением. Нашего же героя в небо потянула вовсе не поэзия, а проза жизни.
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Новицкий всегда с особой теплотой говорит о Беларуси, и, что намного важнее, старается прославлять её не только на Земле. Во время каждого полёта в допустимом килограмме личных вещей неизменно находится место частичке Родины.
Третья экспедиция исключением, наверняка, не станет.
Олег Новицкий, лётчик-космонавт:
Флаг? Не знаю, наверное, возьму, скорее всего!
Оба флага нашей страны, побывавших в космосе, Новицкий привёз в Беларусь. Один хранится в Музее государственности, другой – лично у Президента.
Александр Лукашенко не раз встречался с земляком.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем подарить эту первую книжку? Это будет символично и достойно.
Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился»
Это интервью мы записали в мастерской Ивана Миско, куда Новицкий старается заглянуть в каждый свой приезд на Родину. Иван Якимович, как водится, тепло встречает гостей.
А дальше у печки будет долгий разговор. Они обсудят космические и земные привычки, традиции, проблемы и мечты. Рассуждения о будущем, главном и самом ценном.
Вдохновляющем и дающим силу.
О том, что есть у любого, даже самого неземного человека.
Олег Новицкий:
Родина – она всегда одна. Это – родная страна, родная земля. И неважно, где это всё расположено географически.
Малая родина – у человека в душе.
И он какую-то часть этого хранит постоянно, несёт с собой, и она ему помогает в дальних походах, в дальних полётах.