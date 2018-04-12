«Космос родной земли». Специальный репортаж

Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты з сабою мяне! Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык. І ўмею ўжо лётаць у сне. (Янка Купала) Мало кто знает, но когда-то именно эти строки нашего Янки Купалы вдохновили на полеты маленького Юру Гагарина.

Третья экспедиция исключением, наверняка, не станет. Олег Новицкий, лётчик-космонавт:

Флаг? Не знаю, наверное, возьму, скорее всего! Оба флага нашей страны, побывавших в космосе, Новицкий привёз в Беларусь. Один хранится в Музее государственности, другой – лично у Президента.

Александр Лукашенко не раз встречался с земляком. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем подарить эту первую книжку? Это будет символично и достойно. Олег Новицкий о малой родине: «Я бы, всё-таки, хотел, чтобы Червень изменился» Это интервью мы записали в мастерской Ивана Миско, куда Новицкий старается заглянуть в каждый свой приезд на Родину. Иван Якимович, как водится, тепло встречает гостей.

А дальше у печки будет долгий разговор. Они обсудят космические и земные привычки, традиции, проблемы и мечты. Рассуждения о будущем, главном и самом ценном. Вдохновляющем и дающим силу. О том, что есть у любого, даже самого неземного человека.