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В Минске для движения транспорта открылась улица Димитрова

15 февраля 2016 17:45
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Новости Беларуси. Улица Димитрова снова ожила. Движение транспорта там началось раньше запланированного. Потребность в новой дороге резко возросла после начала строительства метро. Улица проходит параллельно проспекту Победителей и связывает между собой Мельникайте и Замковую.

Для движения автомобилей выделили три полосы, вдоль дороги установили светофоры, дорожные знаки и осветительные мачты. Холм со стороны улицы Димитрова укреплен подпорной стеной, для пешеходов обустроен тротуар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Автодороги Беларуси # авто

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