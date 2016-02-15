В Минске для движения транспорта открылась улица Димитрова

Новости Беларуси. Улица Димитрова снова ожила. Движение транспорта там началось раньше запланированного. Потребность в новой дороге резко возросла после начала строительства метро. Улица проходит параллельно проспекту Победителей и связывает между собой Мельникайте и Замковую.

Для движения автомобилей выделили три полосы, вдоль дороги установили светофоры, дорожные знаки и осветительные мачты. Холм со стороны улицы Димитрова укреплен подпорной стеной, для пешеходов обустроен тротуар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.