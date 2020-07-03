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«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64

03 июля 2020 13:03
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Новости Беларуси. Несколько лет назад автопарк пополнился копией броневика БА-64. Такие принимали участие в освобождении Беларуси.  

«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64-1

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После очередного мероприятия руководителя военно-исторического объединения Владимира Колота попросили приехать на броневике в гости к ветерану, который прошел войну сидя за рулем именно такого автомобиля.   

«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64-4

К встрече реконструкторы готовились как к выпускному экзамену.  

«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64-7

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:   
У него были самые что ни на есть настоящие документы, выданные, если не ошибаюсь, в 1942 или 1943 году водителю броневика БА-64. Он рукой начал вести по граням, по сварке – по всему. Да, говорит, похож.  

«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64-10

Это было для нас самой высокой оценкой – когда человек, который на нем воевал, сказал свой вердикт. И двери, говорит, такие же тяжелые.   

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Колот # Александр Добриян # Фотофакт

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