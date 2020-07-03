«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64

Новости Беларуси. Несколько лет назад автопарк пополнился копией броневика БА-64. Такие принимали участие в освобождении Беларуси.
Новости Беларуси. Несколько лет назад автопарк пополнился копией броневика БА-64. Такие принимали участие в освобождении Беларуси.
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После очередного мероприятия руководителя военно-исторического объединения Владимира Колота попросили приехать на броневике в гости к ветерану, который прошел войну сидя за рулем именно такого автомобиля.
К встрече реконструкторы готовились как к выпускному экзамену.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
У него были самые что ни на есть настоящие документы, выданные, если не ошибаюсь, в 1942 или 1943 году водителю броневика БА-64. Он рукой начал вести по граням, по сварке – по всему. Да, говорит, похож.
Это было для нас самой высокой оценкой – когда человек, который на нем воевал, сказал свой вердикт. И двери, говорит, такие же тяжелые.