«И двери, говорит, такие же тяжёлые». Ветеран о копии броневика БА-64

После очередного мероприятия руководителя военно-исторического объединения Владимира Колота попросили приехать на броневике в гости к ветерану, который прошел войну сидя за рулем именно такого автомобиля.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:

У него были самые что ни на есть настоящие документы, выданные, если не ошибаюсь, в 1942 или 1943 году водителю броневика БА-64. Он рукой начал вести по граням, по сварке – по всему. Да, говорит, похож.