«Сместим акцент с плановых проверок на выборочные»: Александр Лукашенко на встрече с председателем Комитета госконтроля Леонидом Анфимовым

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Мы действительно должны убрать всё лишнее, что мешает работе людей, предприятий и так далее, но контроль должен оставаться – нужный контроль для государства, который бы действительно раскрепощал людей и не мешал им работать.

Мы обсуждали тогда в рамках этого указа и договаривались о том, что мы перейдем от карательного уклона нашей контрольной деятельности на профилактическую работу. Мы сделаем основной акцент на профилактике правонарушений, уйдем от плановых проверок (хотя они у вас останутся: план есть план по проверкам), но сместим акцент с плановых проверок на так называемые выборочные проверки.

Я всегда это требовал: вы проверяйте кого хотите, но у вас должны быть основания, у вас должны быть конкретные причины того, что вы пришли на предприятие, к бизнесмену, физическому или юридическому лицу. И если такие основания есть – пожалуйста, идите.

Но если вы пришли и эти основания не нашли свое место на предприятии и они не подтвердились, вы должны за это отвечать. А так можно придумать разного рода основания, прийти – факты не подтвердились – ну ничего, и никто за это не ответил. Обратите на это внимание. По-моему, в этом нормативно-правовом акте акцентов на это нет. Обратите на это внимание: никаких лазеек быть не должно.

Количество оснований для назначения внеплановых проверок планируется уменьшить. Кроме того, в Беларуси вводится ответственность сотрудников контрольных органов за грубые нарушения при проведении инспекций.