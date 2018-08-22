Турецкие отели планируют отказаться от формата «всё включено»

Новости Турции. По мнению властей, из-за того, что для туристов создают все условия, они практически не покидают отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. По мнению властей, из-за того, что для туристов создают все условия, они практически не покидают отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате путешественники не могут по достоинству оценить местную кухню, особенности торговли и красоту достопримечательностей. По словам министра культуры страны, увеличивать количество отдыхающих Турции больше не интересно. Основная задача – показать аутентичность республики и увеличить доход.