Как рос и воспитывался Янка Купала? Побывали в месте, где родился поэт

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В Синеокой много мест, которые неразрывно связаны с именем народного поэта Янки Купалы. Деревня Вязынка – одно из них. За вдохновением и красотой отправляемся в знаменитую белорусскую вёску.