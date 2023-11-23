Как рос и воспитывался Янка Купала? Побывали в месте, где родился поэт
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
В Синеокой много мест, которые неразрывно связаны с именем народного поэта Янки Купалы. Деревня Вязынка – одно из них. За вдохновением и красотой отправляемся в знаменитую белорусскую вёску.
Дом, где родился поэт, простоял до 1972 года. А потом его перестроили на этом же месте. Идея открыть музей пришла после войны жене Купалы – Владиславе Францевне. Внутри сохранили уют и атмосферу XIX века.
Ирина Трутнева, научный сотрудник Купаловского мемориального заповедника «Вязынка»:
Ёсць і герб, да якога Луцэвічы належылі. Ёсць звесткі, што бацька збяднелы шляхтіч. Усе пакаленні да дзеда Купалы лічыліся чыншавай шляхтай. А дзеда Купалы ў шляхецтве не зацвердзілі, братоў і бацьку прылічылі да мяшчан Мінска. Бацька паэта падаткі плаціў у мінскую казну, займаўся арандатарствам.
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