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Вопросы реконструкции, жилищных условий и режима работы некоторых питейных заведений: мэр Минска провел выездной приём

22 августа 2018 17:18
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Новости Беларуси. Проблемные вопросы минчан из первых уст: 22 августа мэр столицы провел выездной прием граждан в Центральном районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы реконструкции, жилищных условий и режима работы некоторых питейных заведений: мэр Минска провел выездной приём-1

Среди обозначенных тем – реконструкция помещений, улучшение жилищных условий и режим работы некоторых питейных заведений. Местные жители жаловались на громкую музыку на улицах Революционной и Комсомольской. По их словам, она не смолкает до самого утра. Этот вопрос мэр решил сразу: с фасадов зданий демонтируют звуковые колонки.

Все подробности в видеоматериале.

# Прием граждан # общество # Андрей Шорец # Фотофакт

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