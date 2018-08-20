Что было: Правительство без мелочей/ Кто новый в Мингорисполкоме

Совмин под напряжением

Итак, отсчет работы нового правительства начался. Мало сказать, что общество возлагает на него большие надежды. Ведь какую сферу ни возьми, везде есть свои долгоиграющие проблемы. Они вроде бы и не накапливаются, но на благосостояние и настроение населения однозначно влияют. И не лучшим образом. Иначе откуда у белорусов хроническая апатия, кухонное ворчание и неверие в нормальное будущее? Чувствуя этот климат в стране, Президент решил сменить верхушку Совмина – премьера и всех замов, кроме одного. Последней каплей терпения, по его словам, стало посещение Орши. Свежим топ-менеджерам теперь предстоит разгребать старые завалы и прокладывать новые дорожки, чтобы революционно оживить экономику страны. Сегодня их представили в коллективах. Ничто не меняется у единственного, оставшегося из прежнего состава, вице-премьера – Михаила Русого. Он продолжает курировать аграрное направление. У него сейчас уйма работы в поле, хоть 5 миллионов тонн зерна уже собрали. Еще стоит кукуруза, скоро копать свеклу, картошку, заготавливать яблоки. Надо постараться все это сохранить, что не всегда получается. Большая работа – держать в тонусе колхозы и мясо-молочные предприятия. Эта отрасль в Беларуси в приоритете и авторитете, поскольку кормит народ хорошими продуктами и занимает большую долю экспорта. И, напротив, наших аграрных генералов в напряжении держат постоянно специалисты беспокойного Россельхознадзора. Его усилиями торговые отношения субъектов хозяйствующих давно перешли на уровень межгосударственных споров. То молоко некачественное, то сыры плохие или мясо не соответствует. А уж как развернулась антисанкционная борьба ведомства! В ее жернова попадают нередко и мы. Кстати, с 20 августа россияне начинают проверку некоторых предприятий, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов. Будут сравнивать объемы урожая яблок и помидоров с объемами поставок в Россию. С примерами подобного несоответствия Россельхознадзор уже имел дело, и не далее, чем пару недель назад. Как выяснилось в ходе инспекции, ряд белорусских предприятий по выращиванию шампиньонов заявил о поставке российским потребителям грибов в 1,6 – 2,4 раза больше, чем сам произвел. Откуда дровишки, как говорится. Урегулирование всех подобных вопросов – тоже ведь деликатная и непростая задача. И если кто-то может подумать, что партнерские поставки сельхозпродукции – мелочь в сравнении, скажем, с показателями ВВП или внешнего долга, то ответ здесь один: в работе правительства важны все инструменты для достижения цели. Будем смотреть, как сложится его история.

В городе – новые лица

В Мингорисполкоме в понедельник также было озвучено кадровое решение. На традиционном совещании в мэрии объявили о назначении нового начальника главного управления потребительского рынка. Им стал Андрей Улезло. До этого он работал генеральным директором «Белбакалеи». В торговле новый руководитель ГУПРа должен разбираться: окончил гомельский университет потребкооперации. Но кроме организации нормальной работы столичных предприятий торговли и общепита, ему предстоит поработать над имиджем управления. За последние полтора года это уже третий здесь руководитель. Двое предшественников – Сергей Барисевич и Андрей Доморацкий в эти дни разбираются с законом, находясь под стражей. Первого уже судят по обвинению в коррупции. Что-то очень часто в лексиконе белорусов и на всех уровнях власти звучит это слово, не правда ли? На днях вспомнил о коррупции в медицине глава государства. Второй с мая находится под следствием. Ему вменяют злоупотребление служебными полномочиями, которые повлекли причинение существенного вреда государственным интересам. Докажет ли суд виновность обоих? В любом случае ГУПР понес репутационные потери, от которых, думается, нескоро получится восстановиться. Председателем комитета экономики Мингорисполкома стал Владимир Наумович, который до этого работал первым замом главы администрации Заводского района.

Почти год оставалась вакантной должность директора минского «Киновидеопроката». 28 июля прошлого года 35-летний Юрий Чечукевич был найден мертвым у подъезда своего дома. Судя по признакам, он упал с высоты. На днях назначение состоялось. Предприятие возглавил Павел Скалабан, который отвечал за идеологию и работу с молодежью в городе.

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В.Д.