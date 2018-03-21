Площадь Победы без подземного перехода и Виталий Соломин на крыше цирка: Минск в кино 50-80-ых годов

Возрождённый после войны Минск был городом социалистической мечты. Парадные улицы в стиле сталинского ампира, широкие зелёные бульвары. Жить стахановцам здесь было комфортно и уютно. Оттого для советских режиссёров наш город был идеальной площадкой.



Начнём нашу киноэкскурсию с фильма «Любовью надо дорожить» 1959 года режиссёра Сергея Сплошнова. По сюжету, в общежитии камвольного комбината живут четыре ткачихи. Случилось так, что Катю обвинили в нечестном поступке и, как назло, все улики сложились против неё.

Не поверил даже любимый человек!



Бедная девушка расстается с парнем, покидает комбинат и уезжает на далёкую стройку. Но подруги и комитет комсомола активно вступаются за Катю. А вот простить своего друга, молодого каменщика Степана, главная героиня уже не в силах.

Роман Абрамчук, культуролог, экскурсовод:

Есть интересная такая видеозарисовка. Снимается это место с телебашни.

Хорошо виден – когда-то он назывался Захарьевский мост – мост через Свислочь.

Такой парадный, красивый, послевоенный, отстроенный город.

В этом пространстве разворачивается сюжет фильма, довольно интересный и наивный. Сейчас мы можем улыбнуться тем проблемам, которые там происходят.

Настоящим бестселлером стала кинолента «Любимая» 1965 года режиссёра Ричарда Викторова. Молодой строитель-высотник Володя буквально на голову сваливается главной героине Ире в столичной новостройке.

По иронии судьбы, юная выпускница знакомится и со знаменитым тележурналистом остиком и отправляется с ним на футбольный матч на стадион «Динамо».



Классический любовный треугольник зарождается в атмосферном послевоенном Минске. Но среди двух кавалеров девушка выбирает близкого по духу Володьку, который не прочь взобраться на крышу оперного театра и полюбоваться с высоты парком Горького.



Ира решает стать строителем и вместе с любимым рисовать новый архитектурный образ Минска.

В фильме парочка гуляет по стройке будущего Дворца спорта.



Кульминацией фильма стал незабываемый полёт над главным проспектом под песню «Мечта» в исполнении Валентины Дворяниновой.



Роман Абрамчук:

Стоит вспомнить и знаменитую аэросъёмку Минска 60-ых годов. Очень известный оператор, классик белорусского кинематографа Юрий Маругин сделал эту аэрокиносъёмку, где показана и площадь Победы, и фрагменты проспекта Независимости.





Площадь Ленина хорошо показана со зданиями, которых уже нет.





Этот фильм вышел цельной художественной работой «Солнце над городом».

Фрагменты этой аэрокиносъёмки были вставлены в два очень известных советских кинофильма – это «Любимая» и «1000 окон». В фильме «1000 окон» этот момент подводит к одному из главных героев фильма – Андрею, который учится в Москве. И, чтобы показать его родной город, вставлен фрагмент аэрокиносъёмки.

Фильм «1000 окон» от режиссёров Алексея Спешнева и Владимира Рогового показал огромный университет на Ленинских горах в Москве, в который приезжали тысячи молодых людей со всего Советского Союза, со всех континентов мира. За каждым окном – своя судьба, в том числе и главных героев фильма – белоруса Андрея, бельгийца Альберта и африканца Жюля.

Вернёмся к фильму «Любимая» и цирку.



Этот район оказался очень киногеничным для советских режиссёров.

Здесь выясняли отношения будущие народные артисты России Виталий Соломин и Александра Назарова.





А неподалеку по набережной Свислочи гуляли герои хитового в 80-ые годы фильма «Давай поженимся» режиссёра Александра Ефремова. Уже немолодые люди – Елена и Николай случайно познакомились и в шутку сказали друг другу: «Давай поженимся».



И, надо сказать, капитану первого ранга удалось блестяще справиться с ролью будущего мужа и обустроить совместную жизнь.

Актёры Юрий Назаров и Маргарита Терехова отлично разыграли житейскую историю.

Сюжеты старых фильмов часто разворачиваются в районе площади Победы, которая до 1954 года называлась Круглой. Здесь, возле Вечного огня после романтической прогулки согревается парочка из фильма «Любимая».

А благодаря киноленте «Мировой парень» 1971 года можно и вовсе воспарить над площадью и увидеть её во всей красе.

Режиссёр Юрий Дубровин снял фильм о настоящем герое своего времени – инженере Викторе Логинове. Он приезжает в одну из стран Востока от Минского автозавода и узнаёт о внезапной болезни гонщика. Долго не думая, он решает принять участие в международном авторалли.

Особую роль сыграл Минск в детских кинолентах.



Роман Абрамчук:

Известно, что «Беларусьфильм» славился и своими детскими кинофильмами. Настоящим кинохитом на весь Советский Союз прогремел фильм Игоря Добролюбова по рассказам Игоря Драгунского про Дениску Кораблёва.

Первый фильм назывался «По секрету всему свету», а другой – «Удивительные приключения Дениски Кораблёва». Согласно сюжетам, Дениска Кораблёв живёт в Минске, делает утреннюю пробежку, пробегает через пешеходный мостик через Свислочь в парке Горького.



И, вообще, Парк Горького неоднократно встречается в фильме.

Набережная Свислочи, парк Янки Купалы и разные фрагменты Минска принимали участие в киносъёмках.

А живет Дениска на улице Веры Хоружей, 17, в тех самых оригинальных домах, построенных по проекту Ольги Ладыгиной в 70-ых годах.

Кстати, знаменитых «кукуруз» тогда ещё не было, а деревья были небольшими.









Мы заглянули в один из двориков и случайно повстречали очевидца съёмок.



Минчанин:

Фильм снимался примерно 40 лет назад. Дети, естественно, все бежали посмотреть, что это такое.

И так получилось, что мои дети тоже попали в кадр. Их пригласили потом продолжить съёмки и спросили: «Где вы живёте?» «В первом подъезде, на 4-ом этаже». И предложили: «Зайдите, пожалуйста, в квартиру, выйдите на балкон и помашите нам ручками». Они ещё маленькие были, табуретки им поставил, чтобы хоть что-то было видно. И так мы с удовольствием всегда смотрим, когда дети были маленькие. Видим их и душа радуется, что такой счастливый случай произошёл, что дети попали в этот фильм.

Коротает своё время Денис Кораблёв, конечно же, в парках культуры и отдыха.

Катается на аттракционах в парке Челюскинцев.

Стоит в очереди на «Хали-Гали» и «Супер-8».

Кстати, столичные парки не только играли роль киноплощадок, но и приглашали в так называемые «Третьи экраны». В небольших деревянных домиках показывали фильмы, которые уже прошли в главных кинотеатрах города. Так, в парке Горького левее от памятника находился кинотеатр «Летний», а в парке Челюскинцев – «Радуга».



Проект архитектора Георгия Сысоева засветился в детском фильме «Капитан Соври-голова» 1979 года. Братья-близнецы Лёша и Саша Завитайкины весело проводят каникулы и прогуливаются возле кинотеатра.

Афиши «Блеф» и «Пираты Тихого океана» на деревянном резном фасаде остались в памяти у многих минчан. Билеты стоили всего 10 копеек, свободных мест было предостаточно, по соседству продавали мороженое.



А за кинотеатром было еще одно удовольствие – деревянный тир, в котором можно было стрелять из пневматической винтовки. Всё это можно увидеть в фильме.

И именно так проводили свои летние каникулы школьники 50 лет назад.

Через пятнадцать лет режиссёр Сергей Сплошнов вновь отдал парку Челюскинцев главную роль. В фильме «Тёща» 1973 года влюблённые катаются на колесе обозрения, правда, его уже давно заменили на новое, да и Минск с высоты птичьего полёта уже не тот.



В этом фильме можно увидеть и уникальный картодром, где полвека назад устраивали воздушные бои юные авиамоделисты.



Роман Абрамчук:

Продолжая тему детских кинофильмов, нужно вспомнить про фильм из трилогии «Кортик», где фрагментарно была задействована Лошицкая усадьба, хотя, основная часть снималась в другом историческом месте, в Литве.



Детский приключенческий телефильм был снят режиссёром Николаем Калининым по одноимённому роману Анатолия Рыбакова. Храбрые пионеры пытаются раскрыть тайну морского кортика, хранящего шифрованное послание.

Но при этом им приходится, то и дело, вступать в противостояние с бандитами.

Совершить путешествие в прошлое можно, и благодаря фильму «Машинистки» 1967 года режиссёра Юрия Дубровина.

Действие происходит на одном из больших минских заводов.