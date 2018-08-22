«В Минске – игуаны и змеи, в деревнях – павлины и фазаны»: каких экзотических животных заводят белорусы

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Татьяна Железнова.

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?

Много ли экзотических животных держат в Беларуси?

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

В таких крупных городах, как Минск, в основном, содержатся попугаи, ящерицы, игуаны. Есть, конечно, и змеи.

Ядовитых точно нет.

В таких населённых пунктах, как деревни, в основном, могут содержаться на приусадебных участках павлины, фазаны, копытные животные

Где купить экзотических животных в Беларуси и как их содержать?