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«В Минске – игуаны и змеи, в деревнях – павлины и фазаны»: каких экзотических животных заводят белорусы

22 августа 2018 10:45
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Татьяна Железнова.

Почему экзотических животных в Беларуси нужно регистрировать?

Много ли экзотических животных держат в Беларуси?

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
В таких крупных городах, как Минск, в основном, содержатся попугаи, ящерицы, игуаны. Есть, конечно, и змеи.

Ядовитых точно нет.

В таких населённых пунктах, как деревни, в основном, могут содержаться на приусадебных участках павлины, фазаны, копытные животные

Где купить экзотических животных в Беларуси и как их содержать?

# Дикие животные # общество # Татьяна Железнова

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