Что было: Ни Дзюбы, ни Марадоны/ Парламент подумает о налогах

Ждали их напрасно

Сегодня в Беларуси футбольный вечер. В 20.00 два динамовских клуба – из Минска и Бреста – проведут квалификационные матчи Лиги Европы. Первый встретится на реконструированном стадионе «Динамо» с питерским «Зенитом». Брестчане сыграют в гостях – в столице Кипра с местным «Аполлоном». Что нашим светит, гадать не будем, скоро сами все увидим. Поразмышляем об ожиданиях болельщиков, которые уже не сбылись до того, как дунут в свистки арбитры. «Зенит» – не просто крутая команда с большой и яркой историей. В ней играет нападающий сборной России, ставший одним из героев прошедшего чемпионата мира, Артем Дзюба. Этот парень прославился не только своей напористой игрой, но и искренностью чувств: помните его слезы после поражения от хорватов в четвертьфинале? Минским болельщикам хотелось бы на Артема «живьем» посмотреть, да не судьба: тренер питерцев Сергей Семак решил придержать футболиста дома – для важных игр клубного сезона. Зато игроки «Зенита» уже познакомились ближе с минчанами. Накануне матча они прогулялись по городу.

У брестского «Динамо» своя история. Все никак не приступит к своим обязанностям председатель правления клуба сеньор Диего Армандо Марадона. Может, он дистанционно управляет? Обещал заняться делом сразу после ЧМ-2018, где был почетным гостем FIFA. Прилетел, поцеловал землю, покатался на броневике, посмотрел на поражение своих подопечных и был таков. Теперь он в Аргентине, занимается своими делами: посещает стоматолога, собирается жениться, переживает, что тамошние журналисты не называют его в числе будущих тренеров сборной страны. Как мы знаем, после фиаско Аргентины на ЧМ-2018 с тренером Хорхе Сампаоли разорвали контракт. Это Марадона сам рассказывает в соцсетях. Другие тоже не дремлют, чего только не пишут о нашем друге Диего! И что жить он будет в Минске в коттедже стоимостью 20 миллионов долларов (и в каких пущах такой нашли!?), а к команде в Брест летать на собственном самолете. И якобы обслуживать аргентинца постоянно будут 11 человек. А еще в интернете пишут, что Диего нашел себе новую жену, младше его вдвое, что машину водит, будучи в каком-то непонятном состоянии. Как бы там ни было, а брестские фанаты заскучали без эпатажного иностранца, когда-то в далеком прошлом покорившего футбольный мир.

Каким налогам быть?

Дискуссия о смягчении налогового бремени в стране идет давно. А сейчас в правительстве готовится к рассмотрению проект Налогового кодекса. Скорее всего, депутаты займутся им в сентябре. По крайней мере, такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук. Рассказывая о документе, он откровенно признавал: да, все ждут послаблений, но вначале необходимо думать о том, как наполнять бюджет. Вот когда выйдем на устойчивый рост экономики, считает вице-спикер, тогда легче будет принимать социальное законодательство. Коснулся он и проблем, которые тормозят развитие предпринимательства. Всем известно: чего в законодательстве предостаточно, так это контрольных мероприятий. Несмотря на некоторое сокращение всяческих проверок, упрощение процедур открытия своего дела, отмену обязательной продажи части валютной выручки вести бизнес по-прежнему тяжело. Все естественное, что сопровождает любой бизнес – риски, конкуренция – еще дополняется несовершенствами нормативной базы. «Нужно работать над тем, чтобы законодательство было понятным, прозрачным и чтобы рисков было меньше у тех, кто ведет бизнес», – говорил Пирштук. Против этого не возразишь.

Если Вы любознательны, обратите внимание на это:

1. Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?

2. Банкам запретят повышать ставки по кредиту и снижать по депозиту

В.Д.