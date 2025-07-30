В Витебской области в уборке урожая помогают военнослужащие

В Витебской области в уборке урожая аграриям помогают военнослужащие Вооруженных Сил. Сводный взвод приступил к работе в Сенненском и Городокском районах. В него, в основном, входят водители. Это 21 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дурко, командир сводного взвода:

Всего у нас работает два расчета, соответственно, 14 человек в данном районе и 7 человек в Городокском районе. Всего у нас задействовано 14 единиц техники. Это МАЗы, которые перевозят зерновые, и техника, которая помогает по хозяйству. Солдаты и офицеры в сезон жатвы в Беленево – традиционные помощники. Комбайнов в хозяйстве достаточно. Уже убрали озимый ячмень. Завершают с рапсом. На плечи военнослужащих легла доставка урожая с полей.