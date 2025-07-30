В Витебской области в уборке урожая помогают военнослужащие
В Витебской области в уборке урожая аграриям помогают военнослужащие Вооруженных Сил. Сводный взвод приступил к работе в Сенненском и Городокском районах. В него, в основном, входят водители. Это 21 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дурко, командир сводного взвода:
Всего у нас работает два расчета, соответственно, 14 человек в данном районе и 7 человек в Городокском районе. Всего у нас задействовано 14 единиц техники. Это МАЗы, которые перевозят зерновые, и техника, которая помогает по хозяйству.
Солдаты и офицеры в сезон жатвы в Беленево – традиционные помощники. Комбайнов в хозяйстве достаточно. Уже убрали озимый ячмень. Завершают с рапсом. На плечи военнослужащих легла доставка урожая с полей.
Игорь Пуховский, директор ОАО «Беленево»:
В нашем хозяйстве военнослужащие помогают уже с 2005 года. Это как-то на постоянной основе. Каждый год помощь военнослужащих, но именно в нашем хозяйстве. Это не говорит о том, что хозяйство плохое. Просто сложилось, когда-то попросили – и вот каждый год военнослужащие оказывают помощь. Погодные условия, конечно, останавливают процесс, но мы ловим каждую погодную минуту, чтобы убрать урожай. Вчера был дождь, вчера убрали только за день всего три гектара.
Па данным Белгидромета, из-за дождей до конца июля сохранятся сложные условия для уборочных работ. Дожди ухудшают условия для просыхания зерна. Погода не позволяет выйти на высокие темпы, работу техники на полях затрудняет и переувлажнение почвы. По данным синоптиков, в начале августа предполагаются некоторые улучшения агрометеорологической обстановки.