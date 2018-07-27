57-летний Марадона сделал предложение 28-летней экс-футболистке. Девушка сказала «Да»

Новости Аргентины. Легендарный футболист Диего Марадона преподнес обручальное кольцо своей 28-летней возлюбленной Росио Оливе во время празднования дня рождения девушки.
Как сообщает издание Mirror, кольцо с бриллиантом Марадона вручил на торжестве в Буэнос-Айресе. Девушка ответила «да» в окружении 45 гостей. Согласно сообщениям, после этого мать Оливы Моника и дочь Диего Марадоны Яна расплакались от радости.
«Я очень счастлива, ведь это мой последний день рождения в роли незамужней женщины, и я могу разделить свою радость со всеми вами!», – поделилась эмоциями Олива.
Фото: instagram.com/diego_maradona101
Олива – бывшая профессиональная футболистка, которая играла за ряд клубов в родной Аргентине.
Марадона познакомился с Оливой в 2012 году. До того, в 2003 году он развелся с первой женой Клаудией Вильяфанья, в браке с которой футболист находился 17 лет. Диего Марадона уже делал предложение своей подруге Оливе в феврале 2014 года, но только сейчас девушка ответила согласием.
Весной 2018 года Диего Марадона подписал контракт с брестским «Динамо».
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