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57-летний Марадона сделал предложение 28-летней экс-футболистке. Девушка сказала «Да»

27 июля 2018 10:37
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Новости Аргентины. Легендарный футболист Диего Марадона преподнес обручальное кольцо своей 28-летней возлюбленной Росио Оливе во время празднования дня рождения девушки.  

Как сообщает издание Mirror, кольцо с бриллиантом Марадона вручил на торжестве в Буэнос-Айресе. Девушка ответила «да» в окружении 45 гостей. Согласно сообщениям, после этого мать Оливы Моника и дочь Диего Марадоны Яна расплакались от радости.  

«Я очень счастлива, ведь это мой последний день рождения в роли незамужней женщины, и я могу разделить свою радость со всеми вами!», – поделилась эмоциями Олива.  

57-летний Марадона сделал предложение 28-летней экс-футболистке. Девушка сказала «Да»-1

Фото: instagram.com/diego_maradona101  

Олива – бывшая профессиональная футболистка, которая играла за ряд клубов в родной Аргентине.  

Марадона познакомился с Оливой в 2012 году. До того, в 2003 году он развелся с первой женой Клаудией Вильяфанья, в браке с которой футболист находился 17 лет. Диего Марадона уже делал предложение своей подруге Оливе в феврале 2014 года, но только сейчас девушка ответила согласием.  

Весной 2018 года Диего Марадона подписал контракт с брестским «Динамо».  

3 года легендарный футболист будет заниматься вопросами стратегического развития белорусского клуба (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Росио Оливе # Диего Марадона # Клаудия Вильяфанья

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