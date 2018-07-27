57-летний Марадона сделал предложение 28-летней экс-футболистке. Девушка сказала «Да»

Новости Аргентины. Легендарный футболист Диего Марадона преподнес обручальное кольцо своей 28-летней возлюбленной Росио Оливе во время празднования дня рождения девушки.

Как сообщает издание Mirror, кольцо с бриллиантом Марадона вручил на торжестве в Буэнос-Айресе. Девушка ответила «да» в окружении 45 гостей. Согласно сообщениям, после этого мать Оливы Моника и дочь Диего Марадоны Яна расплакались от радости.

«Я очень счастлива, ведь это мой последний день рождения в роли незамужней женщины, и я могу разделить свою радость со всеми вами!», – поделилась эмоциями Олива.