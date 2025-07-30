Сотрудники МВД продолжают мероприятия по обеспечению контроля за проведением жатвы

Мероприятия по обеспечению контроля за проведением жатвы обеспечивают сотрудники органов внутренних дел. Основная задача – предотвращение преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий АПК, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В текущем месяце выявлено 47 преступлений, большинство из которых составляют кражи топлива, комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике, зерна нового урожая.

Сергей Авсиевич, заместитель начальника управления ГУБЭП МВД:

Сотрудниками группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвижского РОВД вскрыта преступная схема хищения 20 тонн горюче-смазочных материалов тремя работниками сельскохозяйственной организации. Сумма ущерба составила более 36 тысяч рублей. По материалам Кормянского РОВД возбуждено уголовное дело в отношении агронома хозяйства, похитившего 20 тонн зерна. За мелкие хищения привлечено к административной ответственности не менее 100 лиц. Выявлен 51 факт незаконного обращения нефтяного жидкого топлива, изъято около трех тонн. Установлено 18 фактов управления транспортом водителями агропромышленных предприятий в состоянии опьянения.

Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. В каждом районе страны сформированы мобильные группы, которые проверяют сохранность имущества. Несмотря на то, что меры профилактического характера являются приоритетными, всем фактам противоправной деятельности дается принципиальная оценка.