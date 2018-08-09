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Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях

09 августа 2018 09:03
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Новости Беларуси.  И минское «Динамо», и питерский «Зенит» решительно настроены на победу. Напомним, вечером 9 августа динамовцы на домашней арене примут титулованный «Зенит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях-1

Каждая из команд провела вечер перед матчем на футбольном поле, шлифуя свое мастерство. Однако тренерские штабы обоих коллективов уже давно изучил сильные и слабые стороны соперника:

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях-4

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Начало чемпионата, и многим ребятам, я считаю, еще надо сыграться: новый тренер и не все в одинаковых кондициях. Кто-то приехал с чемпионата мира. Поэтому, я думаю, «Зенит» еще не в оптимальных своих кондициях.

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях-7

Противостояние Сергея Гуренко и Сергея Семака можно назвать принципиальным – ведь два главкома не раз встречались во времена своей игровой карьеры. Однако оба наставника в один голос говорят: это матч двух клубов, а не двух тренеров. Как завершится первая дуэль минского «Динамо» с питерским «Зенитом» узнаем уже меньше чем через сутки.

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Фотофакт

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