Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях

Новости Беларуси. И минское «Динамо», и питерский «Зенит» решительно настроены на победу. Напомним, вечером 9 августа динамовцы на домашней арене примут титулованный «Зенит», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждая из команд провела вечер перед матчем на футбольном поле, шлифуя свое мастерство. Однако тренерские штабы обоих коллективов уже давно изучил сильные и слабые стороны соперника:

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Начало чемпионата, и многим ребятам, я считаю, еще надо сыграться: новый тренер и не все в одинаковых кондициях. Кто-то приехал с чемпионата мира. Поэтому, я думаю, «Зенит» еще не в оптимальных своих кондициях.