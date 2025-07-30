Отряд спецназначения «Зубр» ликвидирует последствия непогоды в Колодищах

В пострадавший от непогоды агрогородк Колодищи направлен республиканский отряд специального назначения «Зубр» МЧС. Для оперативного восстановления ущерба, который нанесла стихия, привлечены всевозможные аварийные службы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прохождение грозового фронта сопровождалось мощным ливнем и сильным ветром. В Минске обошлось подтоплением улиц, а вот основной удар стихии пришелся на пристоличье. Зафиксировано более 1 700 случаев падения деревьев, в результате чего повреждено 10 автомобилей. Сорваны кровли 17 жилых домов в агрогородке Колодищи.

Валерий Сергей, пострадавший:

Крышу сорвало всю. Унесло на ту сторону, через дорогу. Все затопило, залило. Ох… Надо восстанавливать. Это было очень мгновенно. Это был какой-то удар, и это все сразу унесло, и все полилось на голову. Это было что-то непонятное. Я никогда такого не помню, не видел.

В поселке без электричества остались более 600 частных жилых домов. Упавшими деревьями повреждены шесть опор линий электропередачи. Энергетики обещают к 16 часам полностью завершить восстановительные работы. Задействовано семь ремонтных бригад и вся необходимая техника.