Многодетные семьи могут получить материальную помощь к новому учебному году

Подготовка к новому учебному году. Многодетные семьи могут получить материальную помощь. Прием заявок уже идет. Выплаты предоставляются на каждого школьника, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это 30 % от бюджета прожиточного минимума. Напомним, что с 1 августа его размер вырастет на 5,4 %. В столице и отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей для получения денег нужно обращаться по месту учебы ребенка. В остальных регионах – в органы соцзащиты по месту жительства одного из родителей. В 2025 году помощь получат около 240 тысяч детей из более 115 тысяч многодетных семей.

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Продолжается прием заявлений на оказание материальной помощи многодетным семьям на подготовку детей к новому учебному году. Размер материальной помощи единый по всей республике, он не зависит от доходов семьи и от занятости родителей. Составляет 146 рублей. Получит каждая многодетная семья на ребенка-школьника. С заявлением на оказание материальной помощи необходимо обращаться в орган по труду занятости и социальной защите по месту жительства. Либо в городе Минске, Бресте, Гродно и Витебске такую выплату осуществляют органы образования, то есть по месту обучения детей.

Малообеспеченные семьи также могут рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. Для этого нужно обратиться в службу «Одно окно» или в социальные службы.