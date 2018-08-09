Банкам запретят повышать ставки по кредиту и снижать по депозиту с 29 октября: в каких случаях?

Новости Беларуси. Об изменениях в Банковский кодекс Беларуси, которые вступят в силу 29 октября 2018 года, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Илюкевич, заместитель начальника Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Республики Беларусь:

Внесён ряд норм, направленных на защиту прав потребителей банковских услуг. К таким нормам можно отнести запрет на повышение процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке. И запрет на снижение. Это – зеркальная норма: на снижение в одностороннем порядке процентной ставки по депозиту. Также включены нормы в Банковский кодекс, которые более чётко прописывают порядок погашения обязательств кредитополучателя, если недостаточно денежных средств, поступающих в банк.

Включены ряд норм, направленных на защиту прав кредитополучателей.

Это – обязанность банка до заключения кредитного договора предоставить информацию об условиях кредитования, и эта информация должна включать сумму платежей, рассчитанную на момент предоставления данной информации, которую должен уплатить кредитополучатель, если будет надлежащим образом исполнять свои обязательства по кредиту. Также данная информация должна включать стоимость дополнительных услуг. Если кредитный продукт предполагает предоставление дополнительных услуг банком.

Вы сказали, что банк не сможет повышать ставку. А, если был до этого заключён договор, где было прописано, что банку можно повышать в одностороннем порядке ставку?

Ольга Илюкевич:

Изменения в Банковский кодекс вступят в силу 29 октября. Что касается условий договора, они будут распространяться только на вновь заключаемые кредитные договоры.

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