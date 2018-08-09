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Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото

09 августа 2018 11:31
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Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску.

Фото с прогулки были опубликованы на странице клуба в соцсетях. Фанаты фотографировались с командой и брали у игроков автографы.

Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото -1

Фото: vk.com/zenit

В белорусской столице команду ожидает встреча с минским «Динамо».

Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото -4

Фото: vk.com/zenit

Главная звезда «Зенита» и прошедшего ЧМ по футболу Артем Дзюба в Минск не прилетел. Главный тренер назвал причину (подробности здесь). 

Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото -7

Фото: vk.com/zenit

Матч состоится девятого августа вечером. Встреча начнется в 20:00.

Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях (читать далее).

Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото -10

Фото: vk.com/zenit

Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото -12

Фото: vk.com/zenit

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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