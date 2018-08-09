Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото

Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску.

Фото с прогулки были опубликованы на странице клуба в соцсетях. Фанаты фотографировались с командой и брали у игроков автографы.