Перед матчем с «Динамо» игроки ФК «Зенит» прогулялись по Минску: 6 фото

Незадолго до матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы команда из Санкт-Петербурга «Зенит» прогулялась по Минску.
Фото с прогулки были опубликованы на странице клуба в соцсетях. Фанаты фотографировались с командой и брали у игроков автографы.
В белорусской столице команду ожидает встреча с минским «Динамо».
Главная звезда «Зенита» и прошедшего ЧМ по футболу Артем Дзюба в Минск не прилетел. Главный тренер назвал причину (подробности здесь).
Матч состоится девятого августа вечером. Встреча начнется в 20:00.
Сергей Гуренко: Думаю, «Зенит» ещё не в оптимальных своих кондициях (читать далее).