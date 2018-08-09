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«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ

09 августа 2018 14:30
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Новости Беларуси. Выпускники вузов прибыли на свои первые рабочие места. Пополнение и в рядах нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-1

Среди молодых специалистов не только журналисты, но и представители технических профессий. Про новобранцев в большой телесемье расскажет Екатерина Чичерова (которая, к слову, и сама из их числа).

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-4

Четкость в приоритете – как-никак канал с высоким качеством, и не только картинки. Наталья Федорцова прошла боевое крещение съемками и теперь собирает материал воедино. Вчерашняя студентка журфака БГУ уже влилась в коллектив канала. Но девушка признается: начинать всегда сложно, и ее профессиональный путь не обходится без терний.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-7

Наталья Федорцова, корреспондент:
Конечно, тексты нужно писать немного по-разному. Плюс СТВ – многопрофильный канал, и нужно ориентироваться в нескольких видах спорта, тогда как раньше я работала только с одним. Мне доверяют, мне дают делать сюжеты, видеоинформации. Я постоянно работаю, чувствую себя нужной и с каждым днем чувствую, что прогрессирую все больше и больше.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-10

А Богдан и Александр еще только вникают в суть работы. Одногруппники и друзья теперь еще и коллеги. После окончания БГУИРа ребята распределились в отдел технического обслуживания телекомпании. Совсем скоро молодые специалисты по цифровому телевещанию будут обеспечивать технический тыл во время прямых включений и трансляций.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-13

Богдан Лойко, инженер по телевизионному оборудованию:
Было очень интересно посмотреть, как телевидение устроено изнутри. Собственно, пришел на практику, работа понравилась. Работа интересная, есть выезды, много путешествий по стране на разные интересные мероприятия.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-16

Александр Мисюта, инженер по телевизионному оборудованию:
Коллектив принял очень радужно. Мы еще не вникли в процесс, но дальше, я думаю, все встанет на свои места – вникнем, и все будет хорошо.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-19

Работать на телевидении мечтают многие, но выдержать бешеный ритм эфиров может далеко не каждый. СТВ – один из немногих каналов, дающих дорогу молодым: средний возраст сотрудников меньше 30 лет. И это тот самый случай, когда юность не помеха профессионализму, а даже наоборот.

«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ-22

Екатерина Чичерова, СТВ:
Каждый материал, который выходит в эфир, скрывает за собой большую работу. Причем не только корреспондентскую, телевидение – это всегда команда. Стать ее частью почетно и весьма сложно. Из сотни практикантов остаются работать единицы, самые талантливые и стойкие.

# Молодые специалисты # общество # Наталья Федорцова # Богдан Лойко # Александр Мисюта # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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