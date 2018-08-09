«Чувствую себя нужной и прогрессирую»: как работают молодые специалисты на СТВ

Новости Беларуси. Выпускники вузов прибыли на свои первые рабочие места. Пополнение и в рядах нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди молодых специалистов не только журналисты, но и представители технических профессий. Про новобранцев в большой телесемье расскажет Екатерина Чичерова (которая, к слову, и сама из их числа).

Четкость в приоритете – как-никак канал с высоким качеством, и не только картинки. Наталья Федорцова прошла боевое крещение съемками и теперь собирает материал воедино. Вчерашняя студентка журфака БГУ уже влилась в коллектив канала. Но девушка признается: начинать всегда сложно, и ее профессиональный путь не обходится без терний.

Наталья Федорцова, корреспондент:

Конечно, тексты нужно писать немного по-разному. Плюс СТВ – многопрофильный канал, и нужно ориентироваться в нескольких видах спорта, тогда как раньше я работала только с одним. Мне доверяют, мне дают делать сюжеты, видеоинформации. Я постоянно работаю, чувствую себя нужной и с каждым днем чувствую, что прогрессирую все больше и больше.

А Богдан и Александр еще только вникают в суть работы. Одногруппники и друзья теперь еще и коллеги. После окончания БГУИРа ребята распределились в отдел технического обслуживания телекомпании. Совсем скоро молодые специалисты по цифровому телевещанию будут обеспечивать технический тыл во время прямых включений и трансляций.

Богдан Лойко, инженер по телевизионному оборудованию:

Было очень интересно посмотреть, как телевидение устроено изнутри. Собственно, пришел на практику, работа понравилась. Работа интересная, есть выезды, много путешествий по стране на разные интересные мероприятия.

Александр Мисюта, инженер по телевизионному оборудованию:

Коллектив принял очень радужно. Мы еще не вникли в процесс, но дальше, я думаю, все встанет на свои места – вникнем, и все будет хорошо.

Работать на телевидении мечтают многие, но выдержать бешеный ритм эфиров может далеко не каждый. СТВ – один из немногих каналов, дающих дорогу молодым: средний возраст сотрудников меньше 30 лет. И это тот самый случай, когда юность не помеха профессионализму, а даже наоборот.