Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков

Что нужно учесть при упаковке чемодана?
В первую очередь, составьте список необходимых вещей.
Перечитайте его ещё раз и подумайте, какие вещи можно заменить на более компактные, а какие, вообще, стоит оставить дома.
Что нужно учесть при упаковке чемодана?
В первую очередь, составьте список необходимых вещей.
Перечитайте его ещё раз и подумайте, какие вещи можно заменить на более компактные, а какие, вообще, стоит оставить дома.
Постарайтесь продумать «луки» для путешествия заранее.
Комбинируйте вещи так, чтобы не пришлось брать ничего лишнего. При выборе одежды, обуви и аксессуаров, постарайтесь учитывать погодные условия. Сложить обувь просто так, не положив ничего внутрь – не самая разумная идея.
Ведь в одну пару обуви поместится шесть – восемь пар носков.
Разместить обувь разумнее по краям чемодана. Там она будет занимать меньше места.
Чтобы случайно не запачкать любимую вещь – выверните её наизнанку.
Костюмные брюки нужно сложить поперёк пополам, и, начиная со сгиба, скрутить рулоном. С юбками проделываем те же манипуляции, что и со штанами.
А вот джинсы лучше складывать немного по-другому.
Выверните верхнюю часть и наложите одну штанину на другую.
Начиная снизу, скрутите джинсы рулоном.
Затем оберните вокруг него отогнутую часть.
Как свернуть кофты?
Положите рукава под углом на переднюю часть кофты и загните их посередине. Выверните наружу нижнюю часть кофты на несколько сантиметров.
Первую сторону кофты сверните к середине и накройте левой стороной.
Начиная от горловины, сверните вещь рулоном и оберните загнутой частью.
Футболки сворачиваются по тому же принципу, что кофты, рубашки и блузки.
Для экономии места в чемодане можно попробовать сложить футболки вместе.
Платья с короткими рукавами сворачиваются по аналогии с юбкой. А платья с длинными рукавами так же, как кофты. Если вам в поездку необходимо взять всего лишь несколько тёплых вещей, сложить их можно следующим образом. Если места в чемодане катастрофически мало, а нужно взять с собой вот такие тёплые и объёмные вещи, то лучше заранее приобрести вакуумные пакеты.
Они позволят сэкономить место в чемодане.
Также для упаковки вещей можно использовать папирусную бумагу. Она точно не даст помяться вашим вещам. Лучше не брать с собой полноразмерные версии средств для ухода. Они займут много места и сделают чемодан тяжелее. Их можно перелить в маленькие баночки и бутылочки. Если есть возможность, лучше приобрести мини-версии некоторых продуктов. Или купить готовые дорожные наборы. А чтобы ничего не пролилось, и не испачкало вещи, используйте пищевую плёнку.
Ремни выкладываются вдоль стенок чемодана вот таким образом.
Свёрнутые, они занимают больше места.
Если знать все эти нехитрые лайфхаки – утрамбовка чемодана из испытания превращается в настоящее наслаждение.