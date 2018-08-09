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Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков

09 августа 2018 13:22
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Что нужно учесть при упаковке чемодана?

В первую очередь, составьте список необходимых вещей.

Перечитайте его ещё раз и подумайте, какие вещи можно заменить на более компактные, а какие, вообще, стоит оставить дома.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -1

Постарайтесь продумать «луки» для путешествия заранее.

Комбинируйте вещи так, чтобы не пришлось брать ничего лишнего. При выборе одежды, обуви и аксессуаров, постарайтесь учитывать погодные условия. Сложить обувь просто так, не положив ничего внутрь – не самая разумная идея.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -4

Ведь в одну пару обуви поместится шесть – восемь пар носков.

Разместить обувь разумнее по краям чемодана. Там она будет занимать меньше места.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -7

Чтобы случайно не запачкать любимую вещь – выверните её наизнанку.

Костюмные брюки нужно сложить поперёк пополам, и, начиная со сгиба, скрутить рулоном. С юбками проделываем те же манипуляции, что и со штанами.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -10

А вот джинсы лучше складывать немного по-другому.

Выверните верхнюю часть и наложите одну штанину на другую.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -13

Начиная снизу, скрутите джинсы рулоном.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -16

Затем оберните вокруг него отогнутую часть.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -19

Как свернуть кофты?

Положите рукава под углом на переднюю часть кофты и загните их посередине. Выверните наружу нижнюю часть кофты на несколько сантиметров.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -22

Первую сторону кофты сверните к середине и накройте левой стороной.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -25

Начиная от горловины, сверните вещь рулоном и оберните загнутой частью.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -28

Футболки сворачиваются по тому же принципу, что кофты, рубашки и блузки.

Для экономии места в чемодане можно попробовать сложить футболки вместе.

Платья с короткими рукавами сворачиваются по аналогии с юбкой. А платья с длинными рукавами так же, как кофты. Если вам в поездку необходимо взять всего лишь несколько тёплых вещей, сложить их можно следующим образом. Если места в чемодане катастрофически мало, а нужно взять с собой вот такие тёплые и объёмные вещи, то лучше заранее приобрести вакуумные пакеты.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -31

Они позволят сэкономить место в чемодане.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -34

Также для упаковки вещей можно использовать папирусную бумагу. Она точно не даст помяться вашим вещам. Лучше не брать с собой полноразмерные версии средств для ухода. Они займут много места и сделают чемодан тяжелее. Их можно перелить в маленькие баночки и бутылочки. Если есть возможность, лучше приобрести мини-версии некоторых продуктов. Или купить готовые дорожные наборы. А чтобы ничего не пролилось, и не испачкало вещи, используйте пищевую плёнку.

Ремни выкладываются вдоль стенок чемодана вот таким образом.

Как собрать чемодан, чтобы всё влезло и не помялось. 13 лайфхаков -37

Свёрнутые, они занимают больше места.

Если знать все эти нехитрые лайфхаки – утрамбовка чемодана из испытания превращается в настоящее наслаждение.

# Туризм # общество

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