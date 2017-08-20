Бизнес на селе: как его создать и какие проблемы одолевают предпринимателей

Новости Беларуси. Большие возможности для малого бизнеса на селе открывает готовящийся документ по раскрепощению деловой инициативы. Тема в последнее время особенно актуальна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сверхзадача – предоставить самые широкие возможности по открытию своего дела простому человеку, у которого, возможно, и первоначального капитала нет. Прежде всего, в малых населенных пунктах, где не всегда хватает новых рабочих мест, но возможностей много. Стимулирование предпринимательства в малых городах станет одним из факторов обновления сельской экономики. Только на колышках можно сколотить целое состояние в деревне. Идут они в Европу целыми фурами. Этот белорусский товар – опора для французского и итальянского винограда. Директор не скрывает: дела на производстве идут хорошо. Да и новое авто из салона не даст соврать. Но совсем рядом – раритет из прошлого.

На этомагрегате бизнесмен буквально прокладывал путь в предприниматели. Рулил самостоятельно. Только через год нанял рабочих, а через два – уже отдал долги. Сейчас на лесопилке считают, конечно, не долги, а прибыль. То, что не в городе бизнес – так и лесопилке там не место. Здесь и конкуренция меньше, и с местными властями найти общий язык проще. Пожалуй, главный камень преткновения – ограниченный ресурс рабочей силы в деревне.

Вячеслав Сечко, директор деревообрабатывающего предприятия:

Наша белорусская калийная компания – вокруг нее частных фирм много. Тяжело было работников найти – поднял зарплату. Зарплата сейчас на втором месте по слободе.

Где начать свое дело – на селе или в городе – далеко не географическое место красит бизнес. Куда больше работу осложняют бюрократические проволочки. Директор собирается нанять третьего бухгалтера – документов все больше. Все та же бумажная волокита не позволяет задействовать завод, который закрыли еще в 2016 году.

Что планируется создать?

Вячеслав Сечко:

15 рабочих мест дополнительных. Деревообработка. Кстати, в новом пакете документов о раскрепощении деловой инициативы говорится именно о таких объектах. Помещения, которые долго стоят, могут использовать не по назначению. В принципе, как и этот завод. Но местные власти не спешат рубить с плеча. Не один месяц ищут варианты. Алексей Страпко, заместитель председателя Солигорского райисполкома:

Должен соблюдаться принцип конкурса, чтобы было не просто – я пришел, я хочу, я взял и буду сам разбираться – для того, чтобы мы реально понимали, что будет на этом объекте, на этом земельном участке. Как раскрепостить деловую инициативу – к этому вопросу особое внимание. Не раз о нем говорил и Президент. Основная идея в том, чтобы каждый мог открыть свое дело без больших инвестиций и с минимальной налоговой нагрузкой. При этом улучшить бизнес-климат планируют в первую очередь в малых городах и на селе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все, что можно раскрепостить, раскрепостим. Все, что излишне, как тут предлагают, будет убрано, я вам гарантирую. Ответственность с вас повысим. И дело даже не в том, сколько базовых величин вы тут предлагаете. Дело не в этом. Не дай Бог, после 1 октября, когда вступят эти документы в силу, кто-то где-то не так будет себя вести, мало не покажется. Я вам гарантирую. Мы ведь договариваемся с вами: вот вам уведомительный принцип, вот вам все, что вы хотите. Я призываю вас к честности и искренности в работе.

Ольга Коршун, СТВ:

Как вести бизнес в Беларуси, все новые правила будут изложены на бумаге и даже не в одном документе. Все они появятся в нашей стране до 1 октября. Тогда и станут известны все детали. Но, пожалуй, самую важную дилемму в этом вопросе нельзя изложить документально. Ведь чтобы твой бизнес рос и развивался, нельзя уповать только на условия в государстве. Важно и самому бизнесмену порядочно «шевелиться». По такому принципу ведет дела и Сергей Беркевич. Бизнес начинал в 90-х. Тогда о льготах и разговора не было. Сразу арендовали площади в столице, но их стоимость зашкаливала. Тогда приняли решение переехать на периферию. Не прогадали. Сегодня на производстве – настоящая дольче вита.

Сергей Беркевич, директор частного предприятия:

Цена в Минске на площади в любом случае дороже в разы. Тогда они были существенно дороже. Плюс еще отношение местных властей гораздо деликатнее и больше по делу, чем то, что не нужно.

Результат не заставил себя ждать. Средняя зарплата на предприятии – около 1000 рублей. Но есть ложка дегтя в этой бочке с вареньем. Если многочисленные проверки уже остались в прошлом, то сейчас на десерт у бизнесмена – обычная бумажная работа.

Сергей Беркевич:

У меня в штате есть человек, который занимается только тем, что разбирается в стандартах – СТБ, ТУ, ГОСТы. Все это калибрует с реальностью, чтобы это все совпадало. Он готовит только эти бумаги.