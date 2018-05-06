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Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса

06 мая 2018 16:40
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Новости Беларуси. Тратить – просто, зарабатывать – куда сложнее. Еще проще тратить не тобой заработанное. Наверное, если бы была возможность, то ловить рыбку из пруда, прикладывая усилия, стал бы далеко не каждый. Иногда кажется, что отдельные предприятия в Беларуси ведут себя именно так: рассчитывают на государственную поддержку, которая свалится как манна небесная, и что так будет всегда. Но не будет. В очередной раз об этом заявил глава государства на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко подчеркнул, что обещанного эффекта от ранее оказанной господдержки страна не получила в полном объеме. Будущее – за предприятиями, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Почему только будущее? Ведь и настоящее тоже. Экономика только-только начала выходить на устойчивый рост, благо, ситуация в мире способствует. И поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не только устоять на ногах, но и пойти дальше.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -1

Юлия Бешанова, СТВ:
Фундамент белорусской экономики эксперты называют крепким. Рост ВВП, экспорта, да и инфляция в предсказуемом коридоре – 2,5 %. Пришло время строить стены. Ценообразование, занятость, зарплаты. Это основные кирпичи в экономической кладке. А скрепляющим раствором должны стать грамотное распределение бюджета, рациональная господдержка и эффективное управление. И здесь уже дело в качестве, чтобы потом не пришлось латать весь дом.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -4

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -6

Условно говоря, «чинить крышу» нужно, когда светит солнце, а не идет дождь. Сегодняшние экономические реалии, если не безоблачные, то с явно выраженными прояснениями. Растут цены на нефть, а значит и на нефтепродукты, которые мы производим. В бюджет закладывали пессимистические 43 доллара за баррель, сейчас стоимость перевалила за 75. Дороже продаем минеральные удобрения, в том числе калий. То есть будут дополнительные доходы. Главное не упустить момент, извлечь из него максимум выгоды. Но и, конечно, разумно воспользоваться общим государственным кошельком.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -9

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -11

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Законом о бюджете предусмотрено, что все доходы, связанные с получением пошлин от нефтепродуктов, должны направляться на погашение государственного долга. И у нас появляется возможность в 2018 году обеспечить соотношение долговых и недолговых источников по погашению государственного долга в соотношении 50 на 50. Это хорошая цифра, которая формирует предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась.

Александр Лукашенко к финансистам обращается с простым тезисом – бюджет должен служить целям социальной политики. Это значит, что деньги, которые мы платим государству в качестве налогов, должны возвращаться в виде бесплатной медицины, образования, социальной поддержки и зарплат бюджетников.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -14

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем в черном теле держать народ, как это происходит сейчас. Основа нашей экономической политики незыблема. Закон один: социальная ответственность и учет интересов нашего народа, наших людей. Обращаюсь ко всем участникам совещания, в обсуждении актуальных вопросов мы должны исходить из того, что у нас есть обязательства перед народом, которые требуют соблюдения и выполнения. Цель неизменна – обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -17

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -19

На последнее – упор особый. Есть поручение Президента – средний доход в стране тысяча рублей. К планке приблизились, но высоту пока так и не взяли. В апреле – 927 рублей. Неплохо, но на некоторых предприятиях такие суммы в «расчетниках» все еще не видели.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -22

В правительстве обещают отстающих взять на поруки. Где-то наказать неэффективного управленца, кому-то подсказать финансововыигрышный бизнес-план. Условие одно: зарплата должна расти в одном темпе с производительностью труда.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -25

Пример Минского авиаремонтного завода – другим наука. Команду «от винта» здесь дали 65 лет назад. В конце 70-ых завод считался самым крупным в Европе. Без работы не сидят и сегодня. В географии сотрудничества не только страны СНГ. Есть курс и на дальнее зарубежье: завод активно работает со странами Африки и Латинской Америки. «Золотого» запаса советской техники хватит еще на пять лет работы. Портфель заказов сформирован на два года. Но предприятие не планирует оставаться в эпохе своих, улетающих в историю, подопечных. На форсаже к новым горизонтам и перспективам – завоевать рынок ремонта летающих иномарок.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -28

Роман Единович, начальник производства:
Предприятию это существенно увеличит рынок обслуживаемой техники, то есть мы можем выйти на внешний рынок – за страны Евросоюза.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -31

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -33

Но на старых площадях не развернуться. Из центра Минска объект давно собирались переносить. Буквально на днях – авиаремонтный сменит прописку. Масштабная стройка обойдется в 136 миллионов рублей. Сумма для предприятия огромная. Чтобы построить действительно современный завод, заручились поддержкой государства. В итоге – предприятие уверенно стало на крыло.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -36

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -38

Евгений Вайцехович, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:
Это ангар с производственными площадями, с административно-бытовым комплексом площадью 18 тысяч квадратных метров. Позволяет обслуживать одновременно до восьми самолетов Ту-134 либо до шести самолетов Boeing 737.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -41

Реальный сектор тянет одеяло на себя. Болевая точка – господдержка предприятий. Президент призывает действовать рационально – оказывать помощь там, где это действительно необходимо. При этом, финансовые вливания должны окупаться. Предприятия пора снимать с дотационной иглы.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -44

Александр Лукашенко:
Мы не видим обещанного эффекта от ранее оказанной государственной поддержки в полном объеме. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Мы привыкли забирать деньги учителей и врачей, направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет. К примеру, поддержали модернизацию предприятия. Теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -47

Теперь финансовые потоки из бюджета буду не просто контролироваться. Денежный ручей пересохнет, если на предприятии неэффективно распоряжаются финансами. Каждое производство перед оказанием помощи нужно проверять буквально с увеличительным стеклом.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -50

Александр Луцевич, кандидат экономических наук:
Приоритет должен отдаваться тем направлениям, которые актуальны для нашей экономики с точки зрения ее модернизации. Мерилом такой господдержки должна быть экономическая эффективность и отдача от таких предприятий.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -53

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -55

Простой пример. В Беларуси модернизировали льноотрасль. Фактически предприятиям дали удочку и показали рыбные места. Оршанский льнозавод в новых условиях адаптировался быстро. С помощью государства, наконец, распутал клубок проблем.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -58

На некогда успешном предприятии, чья продукция разлеталась по всему Советскому Союзу, еще десять лет назад все было наизнанку.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -60

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:
Фабрики эти проектировались и строились в 50-60-ых годах. В 2014 году мы закончили модернизацию фабрики № 3, на что потратили порядка 36 миллионов долларов. В декабре 2017 года мы закончили модернизацию фабрики № 2, на модернизацию которой потратили 63 миллиона долларов.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -62

Сегодня модернизация основного производства завершена. Государственная поддержка, плюс китайский кредит. В результате в цехах – бельгийское, французское, немецкое и китайское оборудование. Собирали лучшее. Ткацкие станки работают в три раза быстрее прежних. Разве что сами нитку не заправляют – требуется помощь человека. Финансовые показатели – на высоте. Надеются только на собственные силы.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -65

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -67

Елена Рудакова, прядильщик прядильного цеха Оршанского льнокомбината:
После модернизации я могу взять зону обслуживания больше. Раньше могла обслуживать одну машину, теперь могу взять вторую. Соответственно, меняется заработная плата. Могу заработать от 1000 до 1200 рублей в месяц.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -70

Нынешний экономический рост – не повод расслабляться. Беларусь – как развивающаяся экономика – должна расти быстрыми темпами. Вкладывать в инновационные сферы, а если и модернизировать, то исключительно перспективные отрасли. Ведь улучшать – фактически идти в ногу с настоящим. А вот создавать инновационные производства – значит уверено шагать в будущее.

Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса -73

# Государственная политика # Экономика # Андрей Кобяков # Александр Лукашенко # Роман Единович # Евгений Вайцехович # Елена Рудакова # Фотофакт

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