Ценообразование, занятость, зарплата. Разбираемся, как большая экономика отражается на размере кошелька каждого белоруса

Новости Беларуси. Тратить – просто, зарабатывать – куда сложнее. Еще проще тратить не тобой заработанное. Наверное, если бы была возможность, то ловить рыбку из пруда, прикладывая усилия, стал бы далеко не каждый. Иногда кажется, что отдельные предприятия в Беларуси ведут себя именно так: рассчитывают на государственную поддержку, которая свалится как манна небесная, и что так будет всегда. Но не будет. В очередной раз об этом заявил глава государства на совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что обещанного эффекта от ранее оказанной господдержки страна не получила в полном объеме. Будущее – за предприятиями, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Почему только будущее? Ведь и настоящее тоже. Экономика только-только начала выходить на устойчивый рост, благо, ситуация в мире способствует. И поэтому так важно сделать все возможное, чтобы не только устоять на ногах, но и пойти дальше.

Юлия Бешанова, СТВ:

Фундамент белорусской экономики эксперты называют крепким. Рост ВВП, экспорта, да и инфляция в предсказуемом коридоре – 2,5 %. Пришло время строить стены. Ценообразование, занятость, зарплаты. Это основные кирпичи в экономической кладке. А скрепляющим раствором должны стать грамотное распределение бюджета, рациональная господдержка и эффективное управление. И здесь уже дело в качестве, чтобы потом не пришлось латать весь дом.

Условно говоря, «чинить крышу» нужно, когда светит солнце, а не идет дождь. Сегодняшние экономические реалии, если не безоблачные, то с явно выраженными прояснениями. Растут цены на нефть, а значит и на нефтепродукты, которые мы производим. В бюджет закладывали пессимистические 43 доллара за баррель, сейчас стоимость перевалила за 75. Дороже продаем минеральные удобрения, в том числе калий. То есть будут дополнительные доходы. Главное не упустить момент, извлечь из него максимум выгоды. Но и, конечно, разумно воспользоваться общим государственным кошельком.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Законом о бюджете предусмотрено, что все доходы, связанные с получением пошлин от нефтепродуктов, должны направляться на погашение государственного долга. И у нас появляется возможность в 2018 году обеспечить соотношение долговых и недолговых источников по погашению государственного долга в соотношении 50 на 50. Это хорошая цифра, которая формирует предпосылки к тому, чтобы у нас долговая нагрузка по государственному долгу в стране постепенно уменьшалась. Александр Лукашенко к финансистам обращается с простым тезисом – бюджет должен служить целям социальной политики. Это значит, что деньги, которые мы платим государству в качестве налогов, должны возвращаться в виде бесплатной медицины, образования, социальной поддержки и зарплат бюджетников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем в черном теле держать народ, как это происходит сейчас. Основа нашей экономической политики незыблема. Закон один: социальная ответственность и учет интересов нашего народа, наших людей. Обращаюсь ко всем участникам совещания, в обсуждении актуальных вопросов мы должны исходить из того, что у нас есть обязательства перед народом, которые требуют соблюдения и выполнения. Цель неизменна – обеспечить повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики.

На последнее – упор особый. Есть поручение Президента – средний доход в стране тысяча рублей. К планке приблизились, но высоту пока так и не взяли. В апреле – 927 рублей. Неплохо, но на некоторых предприятиях такие суммы в «расчетниках» все еще не видели.

В правительстве обещают отстающих взять на поруки. Где-то наказать неэффективного управленца, кому-то подсказать финансововыигрышный бизнес-план. Условие одно: зарплата должна расти в одном темпе с производительностью труда.

Пример Минского авиаремонтного завода – другим наука. Команду «от винта» здесь дали 65 лет назад. В конце 70-ых завод считался самым крупным в Европе. Без работы не сидят и сегодня. В географии сотрудничества не только страны СНГ. Есть курс и на дальнее зарубежье: завод активно работает со странами Африки и Латинской Америки. «Золотого» запаса советской техники хватит еще на пять лет работы. Портфель заказов сформирован на два года. Но предприятие не планирует оставаться в эпохе своих, улетающих в историю, подопечных. На форсаже к новым горизонтам и перспективам – завоевать рынок ремонта летающих иномарок.

Роман Единович, начальник производства:

Предприятию это существенно увеличит рынок обслуживаемой техники, то есть мы можем выйти на внешний рынок – за страны Евросоюза.

Но на старых площадях не развернуться. Из центра Минска объект давно собирались переносить. Буквально на днях – авиаремонтный сменит прописку. Масштабная стройка обойдется в 136 миллионов рублей. Сумма для предприятия огромная. Чтобы построить действительно современный завод, заручились поддержкой государства. В итоге – предприятие уверенно стало на крыло.

Евгений Вайцехович, генеральный директор Минского завода гражданской авиации:

Это ангар с производственными площадями, с административно-бытовым комплексом площадью 18 тысяч квадратных метров. Позволяет обслуживать одновременно до восьми самолетов Ту-134 либо до шести самолетов Boeing 737.

Реальный сектор тянет одеяло на себя. Болевая точка – господдержка предприятий. Президент призывает действовать рационально – оказывать помощь там, где это действительно необходимо. При этом, финансовые вливания должны окупаться. Предприятия пора снимать с дотационной иглы.

Александр Лукашенко:

Мы не видим обещанного эффекта от ранее оказанной государственной поддержки в полном объеме. Нам нужны предприятия, которые живут без постоянной подпитки из госбюджета. Мы привыкли забирать деньги учителей и врачей, направлять их туда, где они должны зарабатываться и, наоборот, направляться в бюджет. К примеру, поддержали модернизацию предприятия. Теперь их экономика должна быть самостоятельной и возвращать вложенное.

Теперь финансовые потоки из бюджета буду не просто контролироваться. Денежный ручей пересохнет, если на предприятии неэффективно распоряжаются финансами. Каждое производство перед оказанием помощи нужно проверять буквально с увеличительным стеклом.

Александр Луцевич, кандидат экономических наук:

Приоритет должен отдаваться тем направлениям, которые актуальны для нашей экономики с точки зрения ее модернизации. Мерилом такой господдержки должна быть экономическая эффективность и отдача от таких предприятий.

Простой пример. В Беларуси модернизировали льноотрасль. Фактически предприятиям дали удочку и показали рыбные места. Оршанский льнозавод в новых условиях адаптировался быстро. С помощью государства, наконец, распутал клубок проблем.

На некогда успешном предприятии, чья продукция разлеталась по всему Советскому Союзу, еще десять лет назад все было наизнанку.

Владимир Нестеренко, генеральный директор Оршанского льнокомбината:

Фабрики эти проектировались и строились в 50-60-ых годах. В 2014 году мы закончили модернизацию фабрики № 3, на что потратили порядка 36 миллионов долларов. В декабре 2017 года мы закончили модернизацию фабрики № 2, на модернизацию которой потратили 63 миллиона долларов.

Сегодня модернизация основного производства завершена. Государственная поддержка, плюс китайский кредит. В результате в цехах – бельгийское, французское, немецкое и китайское оборудование. Собирали лучшее. Ткацкие станки работают в три раза быстрее прежних. Разве что сами нитку не заправляют – требуется помощь человека. Финансовые показатели – на высоте. Надеются только на собственные силы.

Елена Рудакова, прядильщик прядильного цеха Оршанского льнокомбината:

После модернизации я могу взять зону обслуживания больше. Раньше могла обслуживать одну машину, теперь могу взять вторую. Соответственно, меняется заработная плата. Могу заработать от 1000 до 1200 рублей в месяц.