Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х?

Лет 15-20 назад плакаты этих артистов украшали комнаты подростков. Песни исполнителей записывали на кассеты, а слова – в специальный блокнот. Как сейчас выглядят любимые артисты и чем они занимаются. Смотрим и ностальгируем. Децл Дебютный альбом рэп-исполнителя был одним из самых продаваемых в России. Сейчас музыканту 35 лет. Он пишет песни. В 2016 году у него вышел мини-альбом. Помимо рэпа Кирилл Толмацкий экспериментирует и в других направлениях: электронная музыка и регги. Децл: Все девушки одинаковые, когда начинаешь с ними жить

Фото взяты со страницы instagram.com/juzeppejostko

Тату В марте 2009 года одна из самых популярных российских групп нулевых прекратила свое существование: девушки начали сольную карьеру, но на некоторых концертах и телеэфирах еще выступали вместе. Например, девушки спели на открытии Олимпийских игр в Сочи. Сейчас Лене Катиной и Юлии Волковой по 33 года.

Фото взяты со страниц instagram.com/official_juliavolkova, instagram.com/lenakatina

Руки вверх! Вторая волна популярности пришла к группе в наше время – Сергей Жуков и музыканты собирают полные залы, которые хотят услышать любимые песни: «18 мне уже», «Алешка» ,«Крошка моя», которая стала песней 15-летия. «Руки вверх!» также выпускают новые песни и снимают клипы. Солисту группы Сергею Жукову – 42 года.

Фото взяты со страницы instagram.com/sezhukov

Земфира Пронзительные и глубокие песни артистки нашли отклик в сердцах тысяч людей. Полокнники и тогда, и сейчас называют исполнительницу «главной российской певицей». Земфире – 41 год. Земфира ответила на вопросы фанатов о певицах Гречке и Монеточке, ЧМ по футболу и новых релизах

Фото взяты со страницы instagram.com/zemfiralive

Алсу Трогательная девушка, спевшая в начале карьеры лирические песни «Зимний сон» и «Иногда», ставшие ее визитной карточкой. В 2000 году певица заняла второе место на конкурсе «Евровидение». Сейчас певица выпускает новые песни и воспитывает троих детей – двух дочерей и сына.

Фото взяты со страницы instagram.com/alsou_a

Кристина Агилера Певица, чьи хиты взрывали чарты. Первый альбом выпустила в 18 лет, а к 20 была настоящей суперзвездой. Исполнительница является обладательницей шести премий «Грэмми». Популярность артистки все эти годы была стабильной. Послдений на данный момент альбом Агилера выпустила летом 2018 года. Сейчас певице 37 лет.

Фото взяты со страницы instagram.com/xtina

Бритни Спирс Хиты, которые вы угадаете с трех нот. Песни из первого альбома моментально взелетели в топы музыкальных чартов. А продажи второго альбома помогли певице попасть в Книгу рекордов Гиннесса – она стала рекордсменкой по количеству проданных пластинок за неделю. В 2006 году из-за личных проблем девушка ненадолго приостановила творческую деятельность. Сейчас певица дает концерты и продолжает выпускать песни, но не все они становятся хитами. Бритни Спирс: взлеты и падения поп-принцессы

Фото взяты со страницы instagram.com/britneyspears

Дженнифер Лопес Начала свою карьеру девушка в качестве танцовщицы, но слава пришла к ней благодаря музыке. В начале 2000-х все обсуждали музыку Джей Ло, она стала модной иконой, всем была интересна ее личная жизнь. Сейчас певица также выпускает песни, но и занимается другой деятельностью – продюсирует телешоу, запускает свою линию косметики. Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу

Фото взяты со страницы instagram.com/jlo

Hi-Fi В нынешнем года группа Hi-Fi отметила юбилей – 20 лет. В честь этого музыканты собрались и выступили на одной сцене на концерте группы «Руки вверх!». Митя Фомин, который ушел из группы в 2009 году и начал заниматься сольной карьерой, сказал, что ждал этого выступления. «Мы соскучились! А вы?» Группа Hi-Fi впервые за 10 лет вышла на сцену в золотом составе

Фото взяты со страницы instagram.com/mf_agent

Мумий Тролль К основанной во Владивостоке в 1983 году группе настоящая популярность пришла спустя 15 лет, когда музыканты записали легендарный альбом «Морская». Группе удалось стереть грань между рок и поп-музыкой. Они стали вдохновением для следующего поколения музыкантов, которые попробовали себя в этом жанре. Сейчас музыканты во главе с бессменным лидером группы – Ильей Лагутенко – записывают альбомы и дают концерты.