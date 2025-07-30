Власти Камчатского края приступили к определению ущерба после землетрясения

На Камчатке приступили к определению ущерба от сильнейшего за последние 70 лет землетрясения. Об этом сообщил губернатор российского региона Владимир Солодов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его словам уже составлен весь перечень объектов для детального изучения. Общая оценка материального ущерба будет готова в течение недели. Уже сейчас специалисты обследуют все жилые дома, по которым поступали обращения о частичных разрушениях.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края России:

В тех случаях, когда будут обнаружены трещины, угрожающие устойчивости зданий, в ближайшее время будет обеспечено безопасное временное размещение, потому что, безусловно, безопасность сейчас – главный приоритет. Мы живем в сейсмоопасном районе, поэтому должны быть готовы и к таким событиям. Просьба сохранять спокойствие, доверять только проверенным источникам информации.

Магнитуда мощного землетрясения достигала 8,7. Сейчас Камчатку продолжают сотрясать афтершоки. Система здравоохранения в регионе переведена на усиленный режим работы. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС.