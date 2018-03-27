Президент Беларуси: «Нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его»

Кроме того, во время рабочей встречи обсудили перспективы создания Министерства цифровой экономики. Речь шла и о деятельности Совета по развитию предпринимательства. Еще в октябре Президент подписал указ, который предусматривает повышение его роли. Совет может рассматривать и согласовывать проекты нормативных правовых актов, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко выступает за сбалансированный подход при реформировании Налогового кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 27 марта шла речь на встрече с председателем Совета по развитию предпринимательства, руководителем Аппарата Совета Министров Александром Турчиным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу в общих чертах знать, что происходит вообще в той сфере, которую вы курируете – так называемой (если это будет точное название) предпринимательской сфере.

Второй вопрос – Совет по предпринимательству. Мы договаривались, что мы его приведем в чувства, реформируем, если нужно, кадровый состав обновим. В этой связи я хотел бы знать, когда мы проведем на уровне Президента заседание этого Совета? Мне хотелось бы знать, как в целом обстоят дела и что в целом нужно для предпринимательской среды? Как решаются те проблемы, о которых мы условились в конце прошлого года особенно?

Вы – опытный человек – знаете, какие вопросы мы должны рассмотреть в присутствии Президента. Хотя я не хочу сказать, что мне неважно, как работает то или иное предприятие. Некоторые предприятия сотни человек кормят и одевают, поэтому это очень важно.

Ну и третий вопрос – очень важный вопрос, насколько вы погрузились в него вместе с предпринимателями – это Налоговый кодекс. Это вопрос номер один, и тут я абсолютно солидарен со всем обществом, наверное: у нас должна быть налоговая система действительно необременительная. Но государство должно функционировать. И второе, нам нужен Налоговый кодекс удобный, простой, чтобы люди понимали его. Но, реформируя его, чтобы мы ни в ту, ни в другую сторону крен не сделали, то есть не сделали нашу налоговую систему избыточной, чтобы она не давила на предпринимательство. С другой стороны (это еще опасней), чтобы мы не оголили государство.

Хотел с вами посоветоваться по поводу цифровой экономики и так называемого цифрового министерства, которое внесено (это предприниматели внесли) – я не думаю, что вы не в курсе дела. Вы как на это смотрите? Стоит нам создавать новое Министерство цифровой экономики, хотя они мне предложили финансировать его полностью, даже больше, чем надо? Или же нам какую-то реформу провести и министерства, которые в перспективе вообще будут работать на цифру, как-то объединить, создать мощное министерство – министерство будущего?

Министерство цифровой экономики может быть создано уже в 2018 году. Об этом по итогам встречи сообщил Александр Турчин. Определенные наработки уже есть: создан Совет по цифровой экономике. В ближайшее время его участники намерены встретиться по вопросу создания нового ведомства.