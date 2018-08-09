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«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт

09 августа 2018 14:28
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Танур или тандыр – это глиняная печь, пришедшая к нам с Востока. В тандыре можно засушить фрукты, овощи и даже запечь барашка.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -1

Но, всё же, главное назначение тандыра – приготовление лепёшек.

Этот процесс можно назвать таинством: тонкости рецептуры передаются из поколения в поколение, и ни один пекарь не приступит к выпечке без молитвы.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -4

Султан, владелец тандырной пекарни:
Тандыр испокон веков в Средней Азии существует. Каждая семья через день печёт настоящие лепёшки в тандырах. Когда лепёшки пекутся именно в тандырах, получается такой изысканный вкус.

Чудо-печь делают из огнеупорной глины.

После пропитки глины водой добавляют в неё шерсть: козью, овечью или верблюжью. Всё это тщательно смешивают и разминают. Традиционно это делали ногами. А современные мастера используют строительный миксер. Перемешивают до состояния густой сметаны. Потом мнут несколько раз, пока не получится масса, из которой можно лепить. Примерно, как пластилин или тесто. В такой печи пища не жарится на углях, а запекается. Этим он отличается от мангала.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -7

Султан:
Процедура постройки это тоже сложная процедура. Нужен мастер, который знает, как нужно делать, с чего нужно начать.

Мы строили свой тандыр где-то около месяца.

Тот слой, который внутри, должен быть гладким, как стёклышко. Тогда будут получаться настоящие лепёшки.

А для чего в глину добавляют шерсть, спросите вы? Она улучшает теплоёмкость и делает конструкцию более лёгкой. В процессе обжига тандыра шерсть выгорает и в стенках печи образуются мелкие поры. Эти поры позволяют сохранять тепло на длительное время.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -10

Ещё очень важный нюанс: печь перед эксплуатацией прожигают сутки.

По традиции, первой лепят самсу, а потом уже лепёшки.

Рецепт теста для тандырных лепёшек прост: просеиваем муку, добавляем к ней воду, соль и растительное масло, хорошенько замешиваем и оставляем тесто в тёплом месте на три часа, чтобы оно подошло.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -13

Затем делим тесто на равные части и раскатываем.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -16

Один секрет: перед тем как опустить лепёшки в печь, смазываем их сухим молоком, чтобы образовалась сверху золотистая корочка.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -19

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -21

По желанию, лепёшку можно посыпать кунжутом.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -24

Султан:
Для самсы тесто делается за 10-12 часов, затем раскатывается. А внутри мясо – мы всегда его рубим.

Тогда получается настоящая сочная самса.

Потому что, когда ты перекручиваешь через мясорубку, весь сок выжимается, вы не получите то, чего ожидали от этой самсы.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -27

Глиняная печь тандыр символизирует солнце, и до сих пор считается большим грехом заливать угли водой. Костёр всегда сам гаснет, угли обязательно должны остыть, а потом только их убирают из печи и закапывают в землю.

Султан:
В Беларуси лепёшки настоящие появились буквально пару лет тому назад. У нас – настоящий повар из Узбекистана.

Он правильно делает.

«У нас – настоящий повар из Узбекистана». Как в Беларуси делают лепёшки в тандыре и их рецепт -30

Люди приходят к нам, ценят, им нравится, они уходят из нашего заведения с положительными эмоциями, получают настоящий экспириэнс.

Нередко на Востоке можно встретить в домах прямо над косяком входной двери целую лепёшку.

Считается, что она приносит в дом достаток и бережёт от плохих людей.

# Еда # общество # Рецепты

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