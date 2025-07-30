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В Беларуси намолочено 1,75 млн тонн зерна

30 июля 2025 10:37
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В крайне сложных погодных условиях белорусские аграрии преодолевают гектар за гектаром. Намолочено 1 миллион 750 тысяч тонн зерна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено 1,75 млн тонн зерна-2

Средняя урожайность выше прошлогодней на 8,7 пункта. С гектара получают 42,5 центнера. В лидерах по намолоту сразу три области – Брестская, Гродненская и Минская. В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 21 % площадей.

# Уборочная кампания # Сельское хозяйство

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