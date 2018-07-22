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Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?

22 июля 2018 16:51
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Новости Беларуси. Не все верили, но он все-таки приехал. На неделе Брест посетил Диего Марадона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такого футбольного, хотя, наверное, правильнее будет сказать околофутбольного ажиотажа в Беларуси, пожалуй, еще не было. Встреча легенды полностью соответствовала масштабу его личности. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-1

Чего ждет и чего в конечном счете дождется от Марадоны брестское «Динамо» предсказать сложно – практически невозможно. Но совершенно очевидно, что заключение контракта с лучшим футболистом ХХ века даст импульс развитию белорусского футбола. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-4

Конечно, мы будем думать, что Диего еще не раз приедет в Беларусь, возможно, останется здесь жить, станет плечом к плечу с брестскими футболистами, поделится знаниями и опытом, пригласит на мастер-классы друзей – звезд мировой величины. Но, он уже сделал главное – своим приездом дал понять, что надежда и вера есть. А это как раз тот фундамент, на котором можно строить дальше.  

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-7

Принт с портретом Марадоны в стиле Че – среди футбольной атрибутики теперь здесь самый ходовой товар. Брест ждет своего команданте. Так уже успели прозвать прославленного аргентинца. Он пообещал революцию в белорусском футболе.

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Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-10

И, как минимум революция информационная, уже свершилась: эти кадры облетели все мировые издания. На следующий день после финала мундиаля частный самолет приземляется в Бресте. На белорусской земле Марадона запомнится фотографам исключительно красивыми жестами. 

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Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-13

В лучший отель Бреста Диего подъедет со служебного входа. Кольцо охраны из местного клуба единоборств спасает от лавины камер.

Такие свиты фотографов и журналистов будут сопровождать каждый шаг звездного футболиста. В Бресте впервые и всего на сутки. Для прессы – сенсация. Для фанатов – мечта наяву. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-16

Донатас Грибаускас, тележурналист (Литва):
Закончился чемпионат мира по футболу и эмоции еще горячие. Все взоры были устремлены на Россию, теперь – на Беларусь. Потому что такая звезда, как Марадона, не каждый день приедет. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-19

Яна Шипко, СТВ:
Вот так выглядит журналистский ажиотаж в ожидании легенды футбола. Благодаря его имени в один миг о брестском клубе узнал весь мир. 

На пресс-конференции Диего Армандо появляется в спортивной форме «Динамо-Брест» и явно в хорошем настроении. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-22

Диего Армандо Марадона, председатель правления ФК «Динамо–Брест»:
Я хочу дать им лучшее из моей футбольной карьеры, моего опыта, который получил на многих чемпионатах. Я хочу, чтобы брестское «Динамо» играло так, как итальянский «Наполи» во время моей игровой карьеры.  

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-25


Легендарный 10-й номер и сейчас вдохновляет. Лучший игрок ХХ века по версии ФИФА. Бунтарь. Эпатажный вне игры и гениальный на поле. Оба самых обсуждаемых в истории гола принадлежат Диего. То была «рука Бога», скажет он, а следом забьет бесспорно уникальный «гол столетия» за сборную Аргентины, сделав ее чемпионом. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-27

Красноречиво в деталях описывать едва ли не каждый голевой момент невероятного Марадоны может брестчанин Георгий. 40 лет он кропотливо собирает все, что связано с именем великого футболиста. Подробнейшее досье с газетными вырезками со всего мира едва умещается на стеллажах. Достать такие журналы в советские годы из-за рубежа было непросто. Больше тысячи авторских альбомов о футболе, из них 12 посвящены Марадоне. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-30

В коллекции не хватало только фото с кумиром. Теперь есть и такой экспонат.

- Вас не смущает его скандальная репутация?

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-33

Георгий Дорбуашвили, детский футбольный тренер, коллекционер:
У него во многих моментах нужно брать пример. Всё, сказал – сделал. Как бы восхитительно не играли нынешние Роналду, Месси, Пеле в свое время, все равно он 1, я объективно это оцениваю. Потому что он в одиночку мог вытаскивать команды, как «Наполи», как сборную Аргентины в 86-ом году. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-36

10-тысячный стадион еще не видел такого аншлага и такой сумасшедшей энергетики. За игрой следили вживую даже те, кому билетов не хватило. Но главное зрелище ждало фанатов еще до матча! 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-39

Теплое приветствие с командой и болельщики, наконец, отпускают кумира на трибуну следить за игрой.

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-42

Как не сопереживал Марадона, порадовали его новые подопечные только в первом тайме. Уступили «Шахтеру» 1:3. Зато радости юных поклонников футбола, несмотря на исход матча, не было предела. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-45

Впрочем, эта игра была не показательной. Планы на чемпионате Беларуси не ограничиваются. Как председатель правления Марадона займется стратегическими вопросами. Его опыт и имя сработают на долгосрочную перспективу для всего белорусского футбола.  

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-48

Инвесторы из ОАЭ построят в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест и детской футбольной академией имени Марадоны. Подающие надежды юные звездочки со всей страны смогут не только перенимать талант великого аргентинца, но и общаться со звездами мирового футбола. 

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-51

Таджедин Сейф, партнер ФК «Динамо-Брест» (ОАЭ):
В Беларуси увидите Месси, Роналду, Роналдо бразильский, Кафу, Касильяс, чтобы они приехали сюда и передавали их опыт для молодых, которые будут в академии. Мы в шоке, насколько люди любят Марадону. Это не только для «Динамо-Брест», это вообще для Беларуси. Потому что он поднимает вообще полностью футбол в Беларуси, сейчас куда он поедет, где у нас будет игра. Люди будут просто приезжать на стадион, смотреть на него.

Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?-54

Перед отъездом Марадона поближе познакомился с командой. Закрыв двери раздевалки, попросил удалиться посторонних и долго тет-а-тет общался с игроками и тренером. Что-то наглядно и импульсивно объяснял... И уже понятно – административной работой мэтр не ограничится.

# Футбол Беларуси # Диего Марадона # Таджедин Сейф # Фотофакт

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