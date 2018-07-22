Брест захлестнула марадономания. Чего ждать от команданте?

Новости Беларуси. Не все верили, но он все-таки приехал. На неделе Брест посетил Диего Марадона, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Такого футбольного, хотя, наверное, правильнее будет сказать околофутбольного ажиотажа в Беларуси, пожалуй, еще не было. Встреча легенды полностью соответствовала масштабу его личности.

Чего ждет и чего в конечном счете дождется от Марадоны брестское «Динамо» предсказать сложно – практически невозможно. Но совершенно очевидно, что заключение контракта с лучшим футболистом ХХ века даст импульс развитию белорусского футбола.

Конечно, мы будем думать, что Диего еще не раз приедет в Беларусь, возможно, останется здесь жить, станет плечом к плечу с брестскими футболистами, поделится знаниями и опытом, пригласит на мастер-классы друзей – звезд мировой величины. Но, он уже сделал главное – своим приездом дал понять, что надежда и вера есть. А это как раз тот фундамент, на котором можно строить дальше.

Принт с портретом Марадоны в стиле Че – среди футбольной атрибутики теперь здесь самый ходовой товар. Брест ждет своего команданте. Так уже успели прозвать прославленного аргентинца. Он пообещал революцию в белорусском футболе. Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»

И, как минимум революция информационная, уже свершилась: эти кадры облетели все мировые издания. На следующий день после финала мундиаля частный самолет приземляется в Бресте. На белорусской земле Марадона запомнится фотографам исключительно красивыми жестами. Поцеловал взлетную полосу: как Марадона приветствовал Брест

В лучший отель Бреста Диего подъедет со служебного входа. Кольцо охраны из местного клуба единоборств спасает от лавины камер. Такие свиты фотографов и журналистов будут сопровождать каждый шаг звездного футболиста. В Бресте впервые и всего на сутки. Для прессы – сенсация. Для фанатов – мечта наяву.

Донатас Грибаускас, тележурналист (Литва):

Закончился чемпионат мира по футболу и эмоции еще горячие. Все взоры были устремлены на Россию, теперь – на Беларусь. Потому что такая звезда, как Марадона, не каждый день приедет.

Яна Шипко, СТВ:

Вот так выглядит журналистский ажиотаж в ожидании легенды футбола. Благодаря его имени в один миг о брестском клубе узнал весь мир. На пресс-конференции Диего Армандо появляется в спортивной форме «Динамо-Брест» и явно в хорошем настроении.

Диего Армандо Марадона, председатель правления ФК «Динамо–Брест»:

Я хочу дать им лучшее из моей футбольной карьеры, моего опыта, который получил на многих чемпионатах. Я хочу, чтобы брестское «Динамо» играло так, как итальянский «Наполи» во время моей игровой карьеры.



Легендарный 10-й номер и сейчас вдохновляет. Лучший игрок ХХ века по версии ФИФА. Бунтарь. Эпатажный вне игры и гениальный на поле. Оба самых обсуждаемых в истории гола принадлежат Диего. То была «рука Бога», скажет он, а следом забьет бесспорно уникальный «гол столетия» за сборную Аргентины, сделав ее чемпионом.

Красноречиво в деталях описывать едва ли не каждый голевой момент невероятного Марадоны может брестчанин Георгий. 40 лет он кропотливо собирает все, что связано с именем великого футболиста. Подробнейшее досье с газетными вырезками со всего мира едва умещается на стеллажах. Достать такие журналы в советские годы из-за рубежа было непросто. Больше тысячи авторских альбомов о футболе, из них 12 посвящены Марадоне.

В коллекции не хватало только фото с кумиром. Теперь есть и такой экспонат. - Вас не смущает его скандальная репутация?

Георгий Дорбуашвили, детский футбольный тренер, коллекционер:

У него во многих моментах нужно брать пример. Всё, сказал – сделал. Как бы восхитительно не играли нынешние Роналду, Месси, Пеле в свое время, все равно он №1, я объективно это оцениваю. Потому что он в одиночку мог вытаскивать команды, как «Наполи», как сборную Аргентины в 86-ом году.

10-тысячный стадион еще не видел такого аншлага и такой сумасшедшей энергетики. За игрой следили вживую даже те, кому билетов не хватило. Но главное зрелище ждало фанатов еще до матча!

Теплое приветствие с командой и болельщики, наконец, отпускают кумира на трибуну следить за игрой.

Как не сопереживал Марадона, порадовали его новые подопечные только в первом тайме. Уступили «Шахтеру» 1:3. Зато радости юных поклонников футбола, несмотря на исход матча, не было предела.

Впрочем, эта игра была не показательной. Планы на чемпионате Беларуси не ограничиваются. Как председатель правления Марадона займется стратегическими вопросами. Его опыт и имя сработают на долгосрочную перспективу для всего белорусского футбола.

Инвесторы из ОАЭ построят в Бресте новый комплекс со стадионом на 30 тысяч мест и детской футбольной академией имени Марадоны. Подающие надежды юные звездочки со всей страны смогут не только перенимать талант великого аргентинца, но и общаться со звездами мирового футбола.

Таджедин Сейф, партнер ФК «Динамо-Брест» (ОАЭ):

В Беларуси увидите Месси, Роналду, Роналдо бразильский, Кафу, Касильяс, чтобы они приехали сюда и передавали их опыт для молодых, которые будут в академии. Мы в шоке, насколько люди любят Марадону. Это не только для «Динамо-Брест», это вообще для Беларуси. Потому что он поднимает вообще полностью футбол в Беларуси, сейчас куда он поедет, где у нас будет игра. Люди будут просто приезжать на стадион, смотреть на него.