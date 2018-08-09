Сергей Семак рассказал, почему Артём Дзюба не приехал на матч с минским «Динамо»

Новости Беларуси. Поединок, ажиотаж к которому не утихает уже несколько дней, а сам матч вне зависимости от результата войдет в историю белорусского футбола. Уже 9 августа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет против питерского «Зенита», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Как команды готовятся к историческому противостоянию? Узнавала корреспондент Наталья Федорцова.

Для многих результат матча может показаться очевидным. Однако не стоит забывать: на стороне минчан родные трибуны и игровая практика. В свою очередь российская команда может похвастать отменным набором исполнителей. Хотя главная звезда питерского «Зенита» Артем Дзюба в белорусскую столицу не прилетел.