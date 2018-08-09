Сергей Семак рассказал, почему Артём Дзюба не приехал на матч с минским «Динамо»
Новости Беларуси. Поединок, ажиотаж к которому не утихает уже несколько дней, а сам матч вне зависимости от результата войдет в историю белорусского футбола. Уже 9 августа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет против питерского «Зенита», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Как команды готовятся к историческому противостоянию? Узнавала корреспондент Наталья Федорцова.
Для многих результат матча может показаться очевидным. Однако не стоит забывать: на стороне минчан родные трибуны и игровая практика. В свою очередь российская команда может похвастать отменным набором исполнителей. Хотя главная звезда питерского «Зенита» Артем Дзюба в белорусскую столицу не прилетел.
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»:
Причина абсолютно элементарная – у нас есть определенная группа игроков, которые пропустили много работы в предсезонной нашей подготовке. Поэтому мы решили каких-то игроков, которым не хватает тренировочного процесса. Именно догрузить для того, чтобы набрали свои оптимальные кондиции.