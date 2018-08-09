Прямой эфир

Сергей Семак рассказал, почему Артём Дзюба не приехал на матч с минским «Динамо»

09 августа 2018 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поединок, ажиотаж к которому не утихает уже несколько дней, а сам матч вне зависимости от результата войдет в историю белорусского футбола. Уже 9 августа в третьем квалификационном раунде Лиги Европы минское «Динамо» сыграет против питерского «Зенита», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как команды готовятся к историческому противостоянию? Узнавала корреспондент Наталья Федорцова.

Сергей Семак рассказал, почему Артём Дзюба не приехал на матч с минским «Динамо»-1

Для многих результат матча может показаться очевидным. Однако не стоит забывать: на стороне минчан родные трибуны и игровая практика. В свою очередь российская команда может похвастать отменным набором исполнителей. Хотя главная звезда питерского «Зенита» Артем Дзюба в белорусскую столицу не прилетел.

Сергей Семак рассказал, почему Артём Дзюба не приехал на матч с минским «Динамо»-4

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»:
Причина абсолютно элементарная – у нас есть определенная группа игроков, которые пропустили много работы в предсезонной нашей подготовке. Поэтому мы решили каких-то игроков, которым не хватает тренировочного процесса. Именно догрузить для того, чтобы набрали свои оптимальные кондиции.

# Футбол Беларуси # Сергей Семак # Артем Дзюба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Азаренко прошла во второй круг турнира в Монреале без единой двойной ошибки
08 августа 2018 06:57

Азаренко прошла во второй круг турнира в Монреале без единой двойной ошибки

БАТЭ одержал победу в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов
07 августа 2018 19:36

БАТЭ одержал победу в первом матче 3 раунда квалификации Лиги чемпионов

«Я бы хотела выиграть чемпионат мира»: где в Беларуси растят будущих звёзд тенниса
06 августа 2018 13:27

«Я бы хотела выиграть чемпионат мира»: где в Беларуси растят будущих звёзд тенниса