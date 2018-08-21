Что было: Нам повезли миллионы/ Таких не остановишь

«Безвиз» пополняет казну

Скоро осень, за окнами август… Но еще рано прощаться с туристическим сезоном и подводить итоги введенного нами «безвиза». До конца года времени достаточно, чтобы дальше зарабатывать очки. А пока насладимся оптимистичной информацией с Августовского канала. Здесь приняли 50-тысячного безвизового туриста. Семья Бергхманс из Нидерландов – папа, мама и сын – путешествовали по рекам Польши на арендованной яхте. Случайно узнали, что и в Беларусь можно завернуть. Чем они и воспользовались, пересекли границу в пункте «Лесная – Рудавка». И оказались юбилярами. Их торжественно встретил начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик, поздравил, вручил подарки. В плане иностранцев – познакомиться с окрестными пейзажами Августовского канала, походить по костелам и церквям Гродно. На это у них есть два свободных дня. Знали бы раньше о такой возможности, наверняка выкроили бы больше времени. Как это делают другие. За эти без малого 8 месяцев регион посетили по «безвизу» граждане 51 страны, по воде границу пересекло более 400 плавсредств с туристами. Как сказал областной чиновник, безвизовый туризм приносит в казну региона более 1 миллиона долларов выручки. За весь прошлый год, к слову, Беларусь посетили 76,5 тысячи «безвизовцев».

Так что прогресс налицо. А как иначе, если с 27 июля через Национальный аэропорт на 30 суток могут въехать в страну без виз граждане 74 государств. А с 10 августа вступило в силу соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Беларусью и Китаем. И китайцы поехали к нам не только работать в парке «Великий камень», но и отдохнуть, покушать драников, посмотреть флору и фауну, которой у них там не увидишь днем с огнем. Даже с высоты Великой Китайской стены.

Первый опыт безвизового пропуска иностранцев Беларусь приобрела при проведении Чемпионата мира по хоккею. Тогда он себя оправдал. Положительный результат дало нам и соглашение с Россией о пропуске болельщиков Чемпионата мира по футболу. Ехали тогда через нашу страну и довольно экзотические туристы (на тракторе с бочкой). Больше гораздо иностранцев, чем в прежние времена, бродят по нашим городам и селам и сейчас, что не может не радовать. Нашу страну узнают, нам везут деньги. Впереди новое важное для имиджа Беларуси событие – Вторые Европейские игры. От того, как мы примем гостей, многое будет зависеть и в деле развития обычного туризма.

Не в вине вина

В центре Минска пьяный водитель, а ему уже под 70, выезжая с подземной парковки торгового центра «Столица», протаранил стену и шлагбаум, затем, уже наверху, разбил по очереди пять машин. Освидетельствование показало в его крови 3 промилле алкоголя. Выяснилось, что выпил он бутылку и поехал. Пенсионер сам немного пострадал. Однако, слава Богу, никого не убил, не покалечил. А ведь гаишные сводки этим летом пестрят и трагическими фактами. В конце июля под Жабинкой пьяный 18-летний бесправник сел за руль и, не справившись с управлением, наехал на дерево. 30-летний пассажир погиб на месте.

Как на это реагировать? Возмущаться? Говорить о том, что во всем виноват алкоголь – банально и несправедливо к этому изобретению человечества. Ведь большинство людей, согласитесь, если и выпьют, ни за что не возьмутся за руль. Мы с вами вызовем такси, сядем в автобус, пойдем пешком. О зависимости от возраста тоже не скажешь: одному – 70, другому – нет и 20. Первого жизненный опыт не удержал од дурного поступка, второго не остановила молодость. Пол здесь тоже вроде как ни при чем. 13 июня на Гомельщине 32-летняя мама совершила ДТП. В машине находились двое детей 6 и 9 лет. Женщина была пьяна. Спустя некоторое время ее в таком же состоянии гаишники задержали снова.

Так что дело здесь совершенно в другом. В неспособности таких людей к самоконтролю, в расчете на авось, игнорировании чужих прав и интересов. То есть все сводится к воспитанию. Таких не остановишь.

Если Вы человек любознательный, предлагаем почитать:

1. Стоит ли пользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах? Что говорят белорусские милиционеры?

2. «Кто склонен к спорту, а кто к управлению…» Посмотрите, как проводится биометрическое тестирование и что оно даёт.

В.Д.