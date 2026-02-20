Искусство управления беспилотниками – побывали в военно-патриотическом клубе «Сапсан»

Пульт, джойстик и виртуальные препятствия. Выглядит как компьютерная игра, но как бы не так. Здесь на базе 25-й столичной гимназии учащиеся восьмых и девятых классов постигают искусство управления беспилотниками. Для некоторых это по сути маленький шаг в профессию. Для обучения создана серьезная материально-техническая база, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Программа военно-патриотического клуба «Сапсан» выстроена поступательно. Полгода ребята летают на легких коптерах. Затем промежуточный контроль и переход на более сложные модели.