Искусство управления беспилотниками – побывали в военно-патриотическом клубе «Сапсан»
Пульт, джойстик и виртуальные препятствия. Выглядит как компьютерная игра, но как бы не так. Здесь на базе 25-й столичной гимназии учащиеся восьмых и девятых классов постигают искусство управления беспилотниками. Для некоторых это по сути маленький шаг в профессию. Для обучения создана серьезная материально-техническая база, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Программа военно-патриотического клуба «Сапсан» выстроена поступательно. Полгода ребята летают на легких коптерах. Затем промежуточный контроль и переход на более сложные модели.
Тимофей Ермолин, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Минской гимназии № 25 имени Риммы Шершневой, руководитель военно-патриотического клуба «Сапсан»:
Это модель BETAFPV Cetus X. Модель X оснащена более мощными лопастями. Управляется данная модель контроллером следующего типа. Он более профессионально подготовлен к выполнению задач оператора беспилотного летательного аппарата.
Тимофей Ермолин:
В последствии, изучая основы тактической подготовки, основы иных общевойсковых дисциплин, дети будут допущены к использованию еще одной модели контролеров. Данные контроллеры – Radiomaster Boxer предназначены для полноценных операторов беспилотного летательного аппарата.
«Сапсан» – это не только дроны. Ребята занимаются строевой и физической подготовкой, водят экскурсии в школьном музее. Посещают воспитанники клуба знаковые исторические места Беларуси. В планах музей авиационной техники. Работа клуба организована системно. Занятия проходят по вторникам и субботам после уроков.
Тимофей Ермолин:
Детям эта разноплановость и многовекторность очень импонирует. Поэтому мотивация ходить на занятия у них, конечно, присутствует. Работать с двойным усилием, то есть готовя свои основные уроки, выполняя свои основные задачи как гимназиста и при этом достойно справляться с званием воспитанника военно-патриотического клуба у них получается на ура.
Подробности в видео.