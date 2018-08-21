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Как защитить данные на смартфоне: «В кафе не стоит делать оплаты с паролями, логинами, можно посидеть на новостных сайтах»

21 августа 2018 09:21
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области Максим Савко и начальник отдела компьютерных, аппаратно-информационных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Андрей Саянов.

Как защитить информацию на смартфоне? Стоит ли пользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах?

Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Мобильный телефон # общество # Максим Савко # Андрей Саянов

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