Как защитить данные на смартфоне: «В кафе не стоит делать оплаты с паролями, логинами, можно посидеть на новостных сайтах»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель начальника управления специальных и технических экспертиз Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минской области Максим Савко и начальник отдела компьютерных, аппаратно-информационных экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Андрей Саянов.

Как защитить информацию на смартфоне? Стоит ли пользоваться бесплатным Wi-Fi в общественных местах?

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